Прокуратура обратилась в суд в интересах студентов

Прокуратура Правобережного района Липецка провела проверку по сообщению, полученному через ящик для обращений граждан.

Такие ящики были размещены в рамках форума по защите прав детей и семьи в общественных местах практически во всех населенных пунктах области. Полученная информация касалась нарушений при начислении и выплате студентам одного из липецких техникумов стипендии.



Оказалось, что студентам, которым в 2018 г. и 2019 г. предоставлялся отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплата государственной академической стипендии приостанавливалась.



Указанные действия администрации техникума нарушают права учащихся техникума на получение стипендии, являющейся мерой социальной поддержки и стимулирования обучающихся.



В связи с этим прокурор обратился в суд с иском в интересах 9 студентов о взыскании с образовательной организации невыплаченной им стипендии, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

