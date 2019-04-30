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Липецкие дорожники попали в «черный список»

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#закупки #поставщик #черный список
Липецкие дорожники попали в «черный список»

Подрядчик так и не взялся за ремонт дороги.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области проверила исполнение контракта на дорожные работы. Администрация Лебедянского района пожаловалась на бездействие и недобросовестность подрядчика.

В сентябре 2018 года районная администрация провела тендер на ремонт дороги от села Большое Попово до дороги Теплое-Красное. На аукционе выиграло предложение от липецкой компании «СУ 1». Сумма контракта составила 4,6 млн рублей. Дорогу должны были отремонтировать за 21 день. Но ни прошлой осенью, ни даже сейчас полотно не привели в порядок. Заказчик в феврале принял решение об одностороннем расторжении контракта, а также направил жалобу в УФАС.

Антимонопольщики провели проверку и пришли к выводу о недобросовестности подрядчика. Сведения о компании «СУ 1» и ее руководителях внести в список недобросовестных поставщиков. Компания пробудет в «черном списке» два года.
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#закупки #поставщик #черный список

Комментарии (7)

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Могучий рывок

25 минут назад
Занесите лучше в черный список всех чиновников администраций.
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Вор на воре

34 минуты назад
Где 4,6 млн рублей ? Где уголовное дело о хищении денег ?
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Вор на воре

35 минут назад
Май 23, 2018 19:30 Депутат . Кофанов Александр Владимирович С 2013 года по настоящее время возглавляет предприятие ООО «Стройотдел». Ремонт на трассе в честь первой женщины-космонавта выполнен силами подрядной организации ООО «Стройотдел» – здесь начались разрушения асфальтобетонного покрытия на подходах к мосту и вокруг лотка ливневой канализации напротив АЗС. Просевшие люки и разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг люка в парковочной зоне зафиксированы на улице Советской – подрядчиком здесь выступало ООО «Стройотдел».
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Вор на воре

40 минут назад
СУ 1 ушло , а Су 32, ООО , придёт , владельцы те же ! В избирательном округе №17 депутатом стал Александр Кофанов, директор ООО «Стройотдел». Избранные депутаты – представители партии «Единая Россия». Су-1, ООО Владельцы Кофанов Александр Владимирович
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Читать тошно

43 минуты назад
Все всё знают а сделать ничего не могут-блевать хочется от такой организации труда,самый рабочий инструмент это язык.
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Гость

55 минут назад
Вся строна -один черный список
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вот ведь

59 минут назад
а белый список вообще существует ?!
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