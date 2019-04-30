Липецкие дорожники попали в «черный список»

Подрядчик так и не взялся за ремонт дороги.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области проверила исполнение контракта на дорожные работы. Администрация Лебедянского района пожаловалась на бездействие и недобросовестность подрядчика.



В сентябре 2018 года районная администрация провела тендер на ремонт дороги от села Большое Попово до дороги Теплое-Красное. На аукционе выиграло предложение от липецкой компании «СУ 1». Сумма контракта составила 4,6 млн рублей. Дорогу должны были отремонтировать за 21 день. Но ни прошлой осенью, ни даже сейчас полотно не привели в порядок. Заказчик в феврале принял решение об одностороннем расторжении контракта, а также направил жалобу в УФАС.



Антимонопольщики провели проверку и пришли к выводу о недобросовестности подрядчика. Сведения о компании «СУ 1» и ее руководителях внести в список недобросовестных поставщиков. Компания пробудет в «черном списке» два года.