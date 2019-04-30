Общество

сегодня, 09:50

Жаловаться на ЖКХ теперь можно круглосуточно

11 1374
#ЖКХ #горячая линия
Жаловаться на ЖКХ теперь можно круглосуточно

В регионе заработала тематическая «горячая линия».

В Липецкой области начал свою работу многоканальный центр, принимающий заявки жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В круглосуточном режиме по номеру телефона 8-800-450-48-48 можно обозначить проблемы с водоснабжением, состоянием многоквартирных домов, по газоснабжению, поставке электроэнергии, а также обращению с отходами и по вопросу цифрового телевидения.

В настоящее время работу осуществляют 10 операторов, уточняет управление ЖКХ Липецкой области.
11 1374
#ЖКХ #горячая линия

Комментарии (11)

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Куда?

3 минуты назад
В Спортлото?
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Позор

14 минут назад
Жалуемся всем селом уже полгода! Толку ноль! Банкир придумал это для отвода глаз!!!
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Позор

15 минут назад
Жалуемся всем селом уже полгода! Толку ноль! Банкир придумал это для отвода глаз!!!
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Алина

30 минут назад
Чтобы что то изменить нужны серьезные законы а у нас пока правит беспредел бесправие и беззаконие и это устраивает нашу власть
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Алкаш

40 минут назад
Вот если бы за каждую конструктивную жалобу денег давали и потом по этой жалобе принималось серьёзное решение, то смысл был бы в этих жалобах.
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подругому!

48 минут назад
шутки шутками, а был бы настоящий диалог все таки..!
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подругому!

51 минуту назад
вот если бы ЖКХ жаловалось на людей, было бы интересней почитать, представляете какие там перлы сочинялись бы! а так и так все ясно давно
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Болтология

59 минут назад
Одна болтология,делать ничего не делают.Все специалисты за бугром ,остались одни пустословы.
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лЁлик

сегодня, 10:20
Только что позвонила пожаловаться на ЖКХ. Заявку приняли сказали будут рассматривать в понедельник в госдуме. Отчет пришлют на эл. почту. УРА!! Свершилось!!!
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йож

сегодня, 10:17
Что толку от этих жалоб? Все управляшки воруют, подделывают протоколы. В суде доказывали и не один раз. В прокуратуру обращались-не один десяток раз. Надел уже этот Путин , со своими держимордами-хуже горькой редьки. Менять надо царя.
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