Жаловаться на ЖКХ теперь можно круглосуточно

В регионе заработала тематическая «горячая линия».

В Липецкой области начал свою работу многоканальный центр, принимающий заявки жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.



В круглосуточном режиме по номеру телефона 8-800-450-48-48 можно обозначить проблемы с водоснабжением, состоянием многоквартирных домов, по газоснабжению, поставке электроэнергии, а также обращению с отходами и по вопросу цифрового телевидения.



В настоящее время работу осуществляют 10 операторов, уточняет управление ЖКХ Липецкой области.