Общество
сегодня, 09:50
Жаловаться на ЖКХ теперь можно круглосуточно
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В регионе заработала тематическая «горячая линия».
В Липецкой области начал свою работу многоканальный центр, принимающий заявки жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
В круглосуточном режиме по номеру телефона 8-800-450-48-48 можно обозначить проблемы с водоснабжением, состоянием многоквартирных домов, по газоснабжению, поставке электроэнергии, а также обращению с отходами и по вопросу цифрового телевидения.
В настоящее время работу осуществляют 10 операторов, уточняет управление ЖКХ Липецкой области.
В круглосуточном режиме по номеру телефона 8-800-450-48-48 можно обозначить проблемы с водоснабжением, состоянием многоквартирных домов, по газоснабжению, поставке электроэнергии, а также обращению с отходами и по вопросу цифрового телевидения.
В настоящее время работу осуществляют 10 операторов, уточняет управление ЖКХ Липецкой области.
11 1374
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