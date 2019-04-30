Происшествия

44 минуты назад

В слетевшем с дороги «Ниссане» пострадали двое

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#Авария #ДТП
В слетевшем с дороги «Ниссане» пострадали двое

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 апреля в Лебедяни 64-летний водитель автомобилям «Форд Фокус» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ-2112». Автомобили столкнулись, в аварии пострадала 32-летняя пассажирка «ВАЗа», женщина госпитализирована в ГУЗ «Лебедянская МРБ.

В селе Грязновка Лебедянского района свалился в кювет «Ниссан Альмера». В ДТП пострадали 42-летний водитель автомобиля и его 40-летний пассажир.

В Лев-Тостовском районе 50-летний водитель «Ниссан Альмера» сбил 31-летнюю женщину.  Пострадавшей была оказана помощь в ГУЗ «Лев Толстовская районная больница», назначено амбулаторное лечение.

В Становлянском районе на автодороге М-4 «Дон» 41-летний  водитель «ГАЗ-270700», по предварительным условиям, не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, допустил наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ». 

В ДТП пострадал водитель «ГАЗа», госпитализирован в  ГУЗ «Елецкая городская больница №1». 

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1779 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1413 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 6 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      



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#Авария #ДТП

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