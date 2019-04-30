44 минуты назад
В слетевшем с дороги «Ниссане» пострадали двое
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.
В селе Грязновка Лебедянского района свалился в кювет «Ниссан Альмера». В ДТП пострадали 42-летний водитель автомобиля и его 40-летний пассажир.
В Лев-Тостовском районе 50-летний водитель «Ниссан Альмера» сбил 31-летнюю женщину. Пострадавшей была оказана помощь в ГУЗ «Лев Толстовская районная больница», назначено амбулаторное лечение.
В Становлянском районе на автодороге М-4 «Дон» 41-летний водитель «ГАЗ-270700», по предварительным условиям, не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, допустил наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ».
В ДТП пострадал водитель «ГАЗа», госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская больница №1».
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1779 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1413 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 6 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.