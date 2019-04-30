Игорь Артамонов встретился с японскими машиностроителями

Kubota Corporation работает в Липецкой области вот уже пять лет.

Сегодня руководители администрации региона во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым встретились с руководством японской машиностроительной компании Kverneland Group, имеющей в Липецке единственную промплощадку в России по производству сельскохозяйственной техники.

Игорь Артамонов тепло, на английском языке, поприветствовал делагацию, сообщив, что рад плодотворному сотрудничеству с японскими машиностроителями. Это сотрудничество началось несколько лет назад, когда в посёлке 10-я Шахта под Липецком появилась промлощадка ООО «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк».

ООО «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» является единственным российским предприятием некогда норвежского концерна, владельцем которого с 2014 года является основанная в 1890 году японская корпорация Kubota, производитель тракторов и тяжелой техники. В Липецком подразделении Kverneland group, которая начиналась с отверточной сборки нескольких моделей инвентаря к сельхозтехнике, работают 65 человека, которые в 2018 году выпустили сельхозмашин и оборудования на сумму, превышающую 510 млн рублей (средняя зарплата по предприятию - 51 тысяча рублей). И это, конечно, мизер. Два года назад ООО «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» занимало всего 1% рынка сельхозтехники в России, но в планах ее руководства - занять нишу в 4% к 2020 году.На японском предприятии гордятся высокой долей российской локализации производства, которая по некоторым видам продукции уже достигла 60%. Липецк, кстати, был выбран иностранным инвестором в качестве производственной площадки только потому, что здесь находится НЛМК с его сталью. Плуги, культиваторы, сеялки, опрыскиватели, которые здесь выпускают, конечно, премиум-сегмент сельхозмашин и оборудования в России по сравнению с продукцией Грязинского культиваторного завода. На это, кстати, обратил внимание жерналистов два года назад вице-губернатор Николай Тагинцев (сегодня первый вице-губернатор Николай Тагинцев был в числе тех, кто встречался с японцами).- Посмотрите на эту сеялку, - обратился тогда к СМИ Николай Тагинцев. - Раньше мы все ведрами меряли, а теперь - граммами! Мы ведь раньше даже плуга нормального сделать не могли. Техника «Квернеланд Груп» - это инвестиции прорывного характера. Мы почему теперь получаем с гектара по 40 центнеров зерна, а не 15, как раньше? Или по 500 центнеров сахарной свеклы, а не 150? Потому что начали обрабатывать землю техникой иностранного производства. Теперь же иностранная культура ее производства прививается в Липецкой области.Также нахваливал японскую «отечественную» и бывший тогда губернатором Олег Королев. Так, остановившись перед мощным, размером с комбайн, опрыскивателем Kverneland group, Олег Королев сообщил, что эта машина за световой день обрабатывает 700 га посевов. Стоит такая махина 300 тысяч рублей, но окупается в хозяйстве за полтора года.- Мы раньше ума не могли приложить, чем опрыскать посевы. Наша техника с трудом могла опрыскать до 30 гектаров с помощью всей российской лексики! Мы уничтожали людей, но ничего не работало. Все было бесполезно!... Липецкая область, привлекающая ежегодно не менее 10-12 млрд рублей иностранных инвестиций из стран Западной Европы и Америки, не может не обращать внимания на инвестиционную значимость такого региона как Азия. Тем более, что, как подчеркнул сегодня врио губернатора Игорь Артамонов, через Липецк должна пройти скоростная автодорога Берлин-Шанхай, а из Китая в Японию рукой подать. Сейчас в регионе помимо компании Kubota положительный работают предприятия концернов Japan Tobacco International (азиаты приобрели Елецкую фабрику восстановленного табака), на территории ОЭЗ "Липецк" автомобильные шины производит компания «ЙОКОХАМА Р.П.З.». Мощность предприятия - 1,6 млн. шин в год. На нем создано 760 рабочих мест. Объем освоенных инвестиций составил 8, 6 млрд рублей.

По мнению Игоря Артамонова, приоритетными направлениями для привлечения японских инвестиций могут стать: энергетика, производство автокомпонентов, машиностроение, производство энергетических и энергосберегающих устройств, пищепереработка и упаковка продуктов, фармацевтика, современные биотехнологии.











