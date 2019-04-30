Двух пожилых мужчин разыскивают в Липецке

В Липецке разыскивают 78-летнего Александра Шамаева, который ушел из дома на улице Ударников вечером 28 апреля и с тех пор не дает о себе знать.Еще один липчанин пропал 20 апреля: 63-летний Сергей Котов ушел из дома на улице Московской. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Шамаева и Сергея Котова просят связаться с полицейскими или волонтерами.