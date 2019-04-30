«Даже смотреть страшно»: дети забрались на верхушку долгостроя

Брошенная стройка стала местом для экстремального досуга.

Девять подростков вчера перепугали липчан. Дети забрались на верхушку долгостроя на улице 50 лет НЛМК. Подростки уселись на самый край стены и свесили ноги. Их экстремальный досуг заметили случайные свидетели.Пользователи Instagram осудили такие развлечения детей и раскритиковали взрослых, оставивших стройку без охраны, а ситуацию - без должного реагирования. «И всем взрослым, которые видели это, было все равно, никак не реагировали. Можно было бы полицию вызвать прохожим, например», «Естественный отбор во всей красе», «Куда смотрит власть, оставляя в открытом доступе заброшенные долгострои?», «Куда ни глянешь - одни умники ... родители же не к батарее их пристегивают, когда уходят на работу...», «Мы с друзьями, когда были маленькие, тоже лазили по недостроенным коттеджам, так было интересно, и чувства страха вообще не было... Пока однажды не сорвался друг, упал на спину...», «Даже смотреть страшно», «Сердце в пятки убежало, ужас какой».