Общество

51 минуту назад

«Даже смотреть страшно»: дети забрались на верхушку долгостроя

13 1988
#долгострой #дети

Брошенная стройка стала местом для экстремального досуга.

Девять подростков вчера перепугали липчан. Дети забрались на верхушку долгостроя на улице 50 лет НЛМК. Подростки уселись на самый край стены и свесили ноги. Их экстремальный досуг заметили случайные свидетели.




Пользователи Instagram осудили такие развлечения детей и раскритиковали взрослых, оставивших стройку без охраны, а ситуацию - без должного реагирования. «И всем взрослым, которые видели это, было все равно, никак не реагировали. Можно было бы полицию вызвать прохожим, например», «Естественный отбор во всей красе», «Куда смотрит власть, оставляя в открытом доступе заброшенные долгострои?», «Куда ни глянешь - одни умники ... родители же не к батарее их пристегивают, когда уходят на работу...», «Мы с друзьями, когда были маленькие, тоже лазили по недостроенным коттеджам, так было интересно, и чувства страха вообще не было... Пока однажды не сорвался друг, упал на спину...», «Даже смотреть страшно», «Сердце в пятки убежало, ужас какой».
13 1988
#долгострой #дети

Комментарии (13)

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Гость

2 минуты назад
По вашему, ничего страшного не произошло...вы о чем? Они дети, кроме бравады ничего нет, включая мозги...не дай бог, что случится - сразу на родителей, власть и т.д., а просто позвонить в полицию слабо тем кто видел это? У нас в высотном доме дети на крышу 14 этажа забрались, стоило им только сказать -5 мин даю, чтоб ни одного не было здесь, иначе полицию вызываю, молча 8 человек слиняли... А вы только лабуду писать здесь, а так языки в одном месте и моя хата с краю...
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Макс

10 минут назад
Администрация уже тендер на застройку данного объекта разыграла? Кто будет достраивать или так всю жизнь простоит
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SV

18 минут назад
Так под ними балкон, если и упадут максимум шишки набьют себе.
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Фобос

19 минут назад
Ха ЗАСТРОЙЩИК В ОМЕРИКЕ греет ПУЗО ! А КУРАКОВА В ПРЕОБРАЖЕНОВКЕ , дышит ХВОЙНЫМ лесом ! ИМ НЕ ДО ЭТОГО !
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Ха

24 минуты назад
о-па, а власть то причём? Это стройка не государственная и не за счёт бюджета. Все притензии у застройзику , а он частник !!!!!!
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Kot Begemot

24 минуты назад
И раньше мы лазили по стройкам. Все живы-здоровы. Хватит уже сопли розовые распускать
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Фобос

30 минут назад
молодёжи нужен РИСК , ОТВАГА , БЕССТРАШИЕ ! Что могут эти ПРОГНИВШИЕ Кураковы да , КУМОВСКИЕ Карелины-Мягковы предложить ? НОЛЬ ! Есть же кружок АЛЬПИНИСТОВ у нас , да СКАЛОДРОМ не может найти себе пристанище ! ПОЗОР ВЛАСТЯМ ! МАЛЬКО , ПАВЛОВ и прочая шалупонь , ЛИШЬ о собственом КАРМАНЕ день и ночь ДУМАЮТ ! Им не до молодёжи !
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007

32 минуты назад
Взрослые заняты собой и работой,и это происходит повсеместно,на всех микрорайонах подростки тусуются предоставлены сами себе,родители аууууу
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адвокат

36 минут назад
Не все так страшно, конечно по заднице им надавать надо, но обратите внимание, что если кто из них, не дай бог, упадет, то на балкон этого этажа.
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о-па

36 минут назад
Куда смотрит власть. Почему не охраняются опасные объекты.
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