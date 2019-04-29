Происшествия
сегодня, 22:06
Более полутора десятков боеприпасов уничтожено в Липецкой области
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Сегодня, силами оперативной группы «Управления ГПСС Липецкой области» были вывезены на подрывную площадку № 2 полигона Тербунского района и уничтожены установленным порядком боевые припасы времен войны в количестве 8 единиц (артиллерийский снаряд –76 мм (1 ед.); артиллерийский снаряд – 152 мм (4 ед.); артиллерийский снаряд – 105 мм (1 ед.); артиллерийский снаряд – 122 мм (1 ед.); минометная мина -82 мм (1 ед.).
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