Происшествия
36 минут назад
КамАЗ и ГАЗель столкнулись на трассе М-4 в Липецкой области
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В аварии есть пострадавший
Сегодня в 15:10 на пульт дежурного ОПСП №14 села Паленка Становлянского района поступило сообщение о ДТП на 365 км трассы М4 "ДОН".
На участке Елец-Становое произошло столкновение автомобиля ГАзель и КамАЗ. По прибытию спасателей было проведена ликвидация ДТП. В аварии - один пострадавший, сообщает Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Фото: ugpss48.ru
На участке Елец-Становое произошло столкновение автомобиля ГАзель и КамАЗ. По прибытию спасателей было проведена ликвидация ДТП. В аварии - один пострадавший, сообщает Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Фото: ugpss48.ru
475