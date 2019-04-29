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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: иск к Медведеву, график отключений горячей воды и мокрые танцы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 29 апреля.
«Дмитрий Медведев не приехал в Липецк на суд о повышении пенсионного возраста». Это сообщение сегодня прочила более 80 000 раз. Липчанин Юрий Перегудов пытался в областном суде оспорить решение Октябрьского районного суда. Там ему отказали в праве получить 1 млн рублей как компенсацию морального вреда за повышение пенсионного возраста в России. Ответственным за то, что россиянам придётся трудиться дольше, 50-летний предпенсионер Юрий Перегудов считает премьер-министра Дмитрия Медведева.
Не менее активно липчане сегодня интересовались графиком отключений горячей воды на это лето. Гидравлические испытания начнутся уже 6 мая. Каждый район отключат дважды за сезон. Так что вспоминайте, как пользоваться водонагревателем.
И опять о воде, но уже в позитивном ключе. На входе в парк Победы, у фонтана, 1 мая стартуют «мокрые» дискотеки. Там ждут публику постарше, молодежь. Для гостей парка будут играть кавер-группы. Они исполнят известные песни. «Мокрые» дискотеки планируют устраивать каждый выходной, с 20 до 22 часов.
И о науке. В Липецкой области обнаружен геоглиф. Геоглиф, похожий на птицу - журавля, цаплю, или пеликана, находится в районе села Буховое Чаплыгинского района. Геоглифами называют нанесенные на землю фигурные или геометрические узоры, длина которых, как правило, составляет больше 4-х метров.
Не менее активно липчане сегодня интересовались графиком отключений горячей воды на это лето. Гидравлические испытания начнутся уже 6 мая. Каждый район отключат дважды за сезон. Так что вспоминайте, как пользоваться водонагревателем.
И опять о воде, но уже в позитивном ключе. На входе в парк Победы, у фонтана, 1 мая стартуют «мокрые» дискотеки. Там ждут публику постарше, молодежь. Для гостей парка будут играть кавер-группы. Они исполнят известные песни. «Мокрые» дискотеки планируют устраивать каждый выходной, с 20 до 22 часов.
И о науке. В Липецкой области обнаружен геоглиф. Геоглиф, похожий на птицу - журавля, цаплю, или пеликана, находится в районе села Буховое Чаплыгинского района. Геоглифами называют нанесенные на землю фигурные или геометрические узоры, длина которых, как правило, составляет больше 4-х метров.
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Людмила
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