1 и 9 мая в Липецке ограничат продажу спиртного

Городское управление потребительского рынка сообщает об ограничении торговли алкоголем в связи с проведением следующих публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»:

- 1 мая – митинг по адресу: пл.Героев – ул.Зегеля – пл.Соборная. Заявленная численность - 500 человек. Время проведения – с 10.00 до 13.00 часов;



- 1 мая – шествие-митинг (мотопробег) по маршруту: пл.Революции – Петровский спуск – ул.Зегеля – пл.Героев – пл.Авиаторов – ул.Гагарина – ул.Студеновская – ул.Баумана. Заявленная численность - 100 человек. Время проведения – с 15.00 до 17.00 час.;



- 9 мая – митинг по адресу: пл.Победы (сбор участников) – ул. Советская – пл. Революции – пл. Петра Великого. Заявленная численность - 60000 человек. Время проведения – с 08.00 до 14.00 часов.



- 9 мая – митинг по адресу: г.Липецк, Сокольское кладбище, Мемориал воинам, погибшим в годы войны. Заявленная численность - 300 человек. Время проведения – с 09.00 до 09.30 часов;



- 9 мая – митинг по адресу: пл.Франценюка, мемориал «Слеза». Заявленная численность - 300 человек. Время проведения – с 09.30 до 10.00 часов;



- 9 мая – демонстрация-шествие, по маршруту: пл.Героев – ул.Зегеля – пл.Плеханова – ул.Плеханова – ул.Кузнечная, 12. Заявленная численность - 500 человек. Время проведения – с 11.00 до 13.00 часов.



Согласно пп.8 ч.2 ст.16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной



продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий, сообщили в администрации Липецка.

