В Хлевном двое ранее судимых мужчин забили насмерть собутыльника

Примечательно, что один из подозреваемых несколько дней тому назад освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за... убийство!

В Хлевенскую районную больницу 25 апреля был доставлен избитый местный житель. Впрочем, помощь медиков госпитализированному 25-летнему мужчине не понадобилась: в минувшую пятницу он скончался от полученных травм.



По подозрению в совершении преступления были задержаны двое других местных жителей, в компании которых погибший провел последний вечер своей жизни. Правоохранители выяснили, что этих людей потерпевший пригласил к себе в гости. Поводом к пьянке было освобождение одного из гостей из мест лишения свободы, где тот отбывал наказание за убийство.



Посиделки закончились избиением гостеприимного хозяина дома. Смертельные травмы ему нанёс как раз 45-летний мужчина, отмечавший первые дни свободы.



По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений погибшему межрайонным отделом СУ СК РФ по Липецкой области подозреваемый задержан, а сегодня арестован Хлевенским райсудом на два месяца.

