Общество

сегодня, 17:23

В Хлевном двое ранее судимых мужчин забили насмерть собутыльника

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#Убийство
В Хлевном двое ранее судимых мужчин забили насмерть собутыльника

Примечательно, что один из подозреваемых несколько дней тому назад освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за... убийство!

В Хлевенскую районную больницу 25 апреля был доставлен избитый местный житель. Впрочем, помощь медиков госпитализированному 25-летнему мужчине не понадобилась: в минувшую пятницу он скончался от полученных травм.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое других местных жителей, в компании которых погибший провел последний вечер своей жизни. Правоохранители выяснили, что этих людей потерпевший пригласил к себе в гости. Поводом к пьянке было освобождение одного из гостей из мест лишения свободы, где тот отбывал наказание за убийство. 

Посиделки закончились избиением гостеприимного хозяина дома. Смертельные травмы ему нанёс как раз 45-летний мужчина, отмечавший первые дни свободы. 

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений погибшему межрайонным отделом СУ СК РФ по Липецкой области подозреваемый задержан, а сегодня арестован Хлевенским райсудом на два месяца. 
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#Убийство

Комментарии (4)

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Ушлепки

13 минут назад
Шалавьи дети! Пусть всё сдохнут, чище станет
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Это

15 минут назад
же способ сокращения населения,что и нужно нынешней власти
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Человек

18 минут назад
Придурки, закрывать на пожизненное таких
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Жаль

45 минут назад
Что не вся эта уголовная шваль передохла.
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