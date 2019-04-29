Общество

38 минут назад

С начала года из липецких дворов вывезли более 20 разукомплектованных автомобилей

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#автохлам
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С начала года из липецких дворов вывезли более 20 разукомплектованных автомобилей

Из липецких дворов вывезено 22 разукомплектованных транспортных средства. Работу по освобождению территории города от автохлама проводят управления городскими округами.

Как сообщает пресс-служба администрации мэрии города, Липецк продолжают очищать от автохлама. Работу по освобождению придомовых площадей от отслуживших свой срок автомобилей проводят управления округами согласно соответствующему Порядку выявления, перемещения, временного хранения и утилизации разукомплектованных транспортных средств на территории города Липецка

Как известно, собственнику выявленного разукомплектованного транспортного средства дается 30 календарных дней для его добровольного перемещения или утилизации. В случае невыполнения автомобиль принудительно перемещается на специально отведенную территорию с последующей утилизацией.

Абсолютным лидером по количеству брошенных владельцами на вечную стоянку машин является Левобережный округ. При этом из 14 транспортных средств, выявленных здесь с начала года, 12 собственники вывезли самостоятельно. Документы еще по двум автомобилям находятся в работе. 

Из 11 машин, обнаруженных сотрудниками управления Октябрьским округом, 5 владельцы убрали добровольно. Данные по двум единицам переданы в департамент дорожного хозяйства и благоустройства для организации эвакуации. Документы еще по 4 автомобилям находятся в работе. 

Еще 11 до недавнего времени находились на территории Советского округа. На сегодняшний день 4 добровольно перемещены собственниками, по 7 ведется работа согласно соответствующему Порядку.

С улиц Правобережного округа  вывезен 1 автомобиль. Документы еще по двум в работе.

Работа по выявлению и перемещению из городских дворов разукомплектованных транспортных средств проводится  на основании соответствующего Порядка, утвержденного сессией муниципального парламента. 
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#автохлам
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Комментарии (1)

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гость

13 минут назад
Да уж,какие показатели ударного труда. Особенно Правобережное трудиться, аж 1автомобиль убрали. Браво, нужно премии выписать.
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