Общество
сегодня, 15:43
На нескольких липецких улицах и в садоводческих товариществах отключат свет
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В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая с 09:00 до 17:00 по ул.Полярная, ул.Смоленская, ул.Садовая, ул.Зоологическая, ул.Сенная, пер.Рядовой, ул.Индустриальная, ул.Буденного, ул.Речная;
6 мая с 09:00 до 16:00 по СНТ «Спутник»,СНТ «Горняк»;
7 и 8 мая с 09:00 до 16:00 по ул.Зеленая, ул.Ильича, пер.Театральный, пер.1-вый Моторный, пер.1-вый Садовый, пер.Стандартный.
6 мая с 09:00 до 16:00 по СНТ «Спутник»,СНТ «Горняк»;
7 и 8 мая с 09:00 до 16:00 по ул.Зеленая, ул.Ильича, пер.Театральный, пер.1-вый Моторный, пер.1-вый Садовый, пер.Стандартный.
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ттт