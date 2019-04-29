Общество

сегодня, 15:43

На нескольких липецких улицах и в садоводческих товариществах отключат свет

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#отключение света
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На нескольких липецких улицах и в садоводческих товариществах отключат свет

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая с 09:00 до 17:00 по ул.Полярная, ул.Смоленская, ул.Садовая, ул.Зоологическая, ул.Сенная, пер.Рядовой, ул.Индустриальная, ул.Буденного, ул.Речная;

6 мая с 09:00 до 16:00 по СНТ «Спутник»,СНТ «Горняк»;  

7 и 8 мая с 09:00 до 16:00 по ул.Зеленая, ул.Ильича, пер.Театральный, пер.1-вый Моторный, пер.1-вый Садовый, пер.Стандартный.

1 898
#отключение света
1

Комментарии (1)

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ттт

сегодня, 15:50
вот это правильно, как раз под заморозки. Что бы значит не расслаблялись ....
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