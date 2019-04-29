На нескольких липецких улицах и в садоводческих товариществах отключат свет

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая с 09:00 до 17:00 по ул.Полярная, ул.Смоленская, ул.Садовая, ул.Зоологическая, ул.Сенная, пер.Рядовой, ул.Индустриальная, ул.Буденного, ул.Речная;



6 мая с 09:00 до 16:00 по СНТ «Спутник»,СНТ «Горняк»;



7 и 8 мая с 09:00 до 16:00 по ул.Зеленая, ул.Ильича, пер.Театральный, пер.1-вый Моторный, пер.1-вый Садовый, пер.Стандартный.



