Лучший сварщик региона работает на НЛМК

Работник Новолипецкого металлургического комбината Роман Горлов стал победителем областного конкурса профессионального мастерства «Строй Мастер – 2019» в номинации «Лучший сварщик» по компетенции «Ручная дуговая сварка». Он будет представлять Липецкую область на первенстве Центрального федерального округа.

В конкурсе участвовали 45 сварщиков из строительно-монтажных организаций региона, а также студенты Липецкого индустриально-строительного колледжа. НЛМК выставил команду сварщиков из пяти специалистов. Все участники выполняли теоретические и практические задания по различным видам сварки.



Конкурс прошел на базе Липецкого индустриально-строительного колледжа при поддержке ассоциации «Объединение строительно-монтажных организаций», Союза строителей Липецкой области и ассоциации сварки и контроля. Победителям и призерам конкурса организаторы вручили дипломы, памятные призы и подарки.



