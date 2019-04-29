ЛКС уступил многократному чемпиону России, но все равно – спасибо за сезон

Липчане в год дебюта финишировали в «десятке», но главное, что собралась отличная и перспективная команда.

В последнем туре дебютного сезона в Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу липецкий ЛКС принимал на своей площадке один из самых титулованных клубов России столичное «Динамо».

Встреча оказалась богатой на голы, зрители увидели 11 (!) забитых мячей, а достойно сражавшиеся липчане завершили первый тайм равенством – 3:3, но все же сильнее оказались динамовское игроки – 7:4.

Липчане первыми отправили мяч в ворота соперников, но гол лучшего бомбардира команды Павла Назарова засчитан не был, поскольку судьи за секунду до взятия ворот зафиксировали нарушение правил. Затем свое слово сказал уже лучший бомбардир динамовцев Сергей Орлов, на 8-й минуте «пробивший» липецкого голкипера Давида Икановича – 0:1.

Бурными событиями была отмечена заключительная 5-минутка первого тайма, в течение которых команды успели забить друг другу пять мячей – в среднем по одному голу за минуту. Липчане не выходили вперед, но трижды сравнивали счет, а у «бело-голубых» Орлов умудрился забить второй мяч и оформил «дубль», в итоге к перерыву – 3:3.

Второй тайм начался с гола динамовца Дениса Родина – 4:3, и больше ЛКС счет уже не сравнивал. Станислав Цыганков имел такую возможность, но не попал в ворота с пяти метров, а затем он же нарушил правила в собственной штрафной, за что «Динамо» получило право на «высшую меру» - 6-метровый пенальти. Орлов «выстрелил» без шансов для Икановича и оформил хет-трик.

Далее забил уже ЛКС усилиями разыгравшегося в последних матчах и не уходившего с поля без гола вот уже два тура Анара Шакиева – беда лишь в том, что на этот раз он поразил… свои ворота – 3:6.

Артем Зайцев отыграл один гол, забив, как выяснилось, последний мяч ЛКС в сезоне 2018/19 – 4:6, но до конца матча Родин забил свой второй гол, поразив уже пустые ворота липчан, выпустивших вместо голкипера «гонялу» Игоря Зайкова. К слову, впятером «строители» по настоящему воротам гостей так и не угрожали.

Итог – поражение, и 9-е место в турнирной таблице, при том, что липчан еще может обойти астраханская «Дельта».

Да, сезон получился непростым, но мы бы обратили внимание на два момента. Во-первых, ЛКС в начале сезона и сейчас – это, как говорится, две разные по силе команды; а во-вторых, все сразу и без проблем можно добыть лишь в сказках про старика Хотттабыча (хотя и так не без проблем) и скатерть-самобранку. А в жизни главное то, что собралась самобытная перспективная команда, которая еще сможет порадовать в дальнейшей липецких болельщиков. И, хочется верить, что эта история только начинается.

«ЛКС» – «Динамо» (Московская область) - 4:7 (3:3)

Голы: С.Орлов, 8 (0:1). Истомин, 20 (1:1). С.Орлов, 22 (1:2). Цыганков, 23 (2:2). Погосян, 24 (2:3). Ролдугин, 24 (3:3). Родин, 27 (3:4). С.Орлов, 29 (3:5 с 6-м). Шакиев, 32 (3:6 автогол). А.Зайцев, 38 (4:6). Родин, 50 (4:7).

«ЛКС»: Иканович - Зайков, Истомин, Шакиев, Цыганков - Афанасов, А.Зайцев, Назаров, Ролдугин - Паламарчук.

«Динамо»: Геджуа - Погосян, С.Орлов, Рахимов, Графский - Косович, Ларин, Родин, Е.Дроздов.

Предупреждения: Ларин, 9. Зайков, 20. Цыганков, 29. Графский, 30. Иканович, 32. Паламарчук, 37. Фолы: 10-8 (5-3).

Судьи Е.Левченко (Ставрополь), Д.Тарасов (Климовск).

27 апреля. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК Атлант. 250 зрителей.



Положение команд