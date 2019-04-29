Они разлили первый Новолипецкий чугун

В этом году НЛМК отмечает юбилей.

Николай Сочнев

Григорий Шабанов

Семен Удовицкий

Иван Шмидт

Петр Лизнев

Иван Иванисов

Степан Крушинский

Никифор Насонов

Петр Харьков

Федор Корчагин

85 лет назад к пуску Новолипецкого металлургического завода готовились очень серьезно. Наиболее квалифицированные специалисты прибыли в Липецк с крупных металлургических заводов страны - из Магнитогорска, Макеевки, Кузнецкстроя, Азовстали и других заводов. Приезжали доменщики, шихтовщики, слесари по ремонту доменного оборудования, подручные на разливке металла. Именно под их руководством отбирался и готовился персонал доменного цеха, готовились к пуску и дальнейшей эксплуатации первые доменные печи Новолипецкого завода. Для многих металлургов нашей страны настоящей школой освоения высокой техники была Липецкая Магнитка, где впервые закладывались крупные механизированные домны, впервые осваивались сложные машины и умные агрегаты.Строительство велось в сложных условиях: уровень механизации работ был низким, преобладал ручной труд. Огромные детали весом сотни килограмм приходилось поднимать вручную, используя одни лебедки. Очень остро ощущался на строительстве недостаток электроэнергии и воды. Но люди трудились с большим энтузиазмом, по собственной инициативе работали по 12 и более часов. Всех объединяла общая цель – как можно быстрее построить домну и дать стране металл.В 1934 году с Кузнецкого металлургического завода Николая Ефремовича направили на строившийся Новолипецкий металлургический завод. Старшим мастером доменного цеха проработал более четверти века. После эвакуации оборудования доменного цеха на Урал руководил работой чугунолитейного цеха.На НЛМК работало немало настоящих мастеров доменного производства, которым Николай Ефремович помогал расти, овладевать сложной профессией. Многие их них считают себя учениками Сочнева. Николай Ефремович награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени. В 1958 году, когда в нашей стране впервые праздновался День металлурга, он первым в Липецкой области был удостоен звания Героя Социалистического труда.Именно с его команды «Дать дутье!» начался пуск первой доменной печи, и именно его смена приняла первый чугун домны №1 Новолипецкого завода. Григорий Филиппович прибыл в Липецк из Новокузнецка, где под руководством американцев из штата Огайо (их домны держали мировой рекорд выплавки, там были самые лучшие показатели использования доменных печей) он участвовал в подготовке и пуске первой домны Кузнецкстроя.Григорий Филиппович позднее вспоминал:Шабанов стремился хорошо освоить новую сложную технику доменного производства. Незадолго до пуска доменной печи он часто устраивал в смене производственные игры по подготовке к операциям по выпуску чугуна, прорабатывал варианты по ликвидации возможных инцидентов.В Липецк прибыл в августе 1934 года на должность мастера доменного цеха. За его плечами тогда была уже не одна пущенная домна. Но на НЛМЗ было все иначе. Позднее он вспоминал:Он не только сам досконально изучил все новое оборудование, но и подготовил к работе молодых работников цеха. По его инициативе на предприятии развернулось массовое движение за овладение новой техникой. Смена Удовицкого первой стала выполнять и перевыполнять план выпуска чугуна. За ударную работу он был премирован легковым автомобилем.Последние дни перед пуском он почти безвылазно находился в цехе, проверяя все до последнего винтика. Первый директор НЛМЗ Ян Берзин говорил о нем, как об одном из лучших доменщиков Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны после эвакуации оборудования Удовицкий уехал в Челябинск, участвовал в строительстве и пуске первых доменных печей ЧМЗ.Приехал на НЛМЗ из Магнитогорска в августе 1934 года. Иван Иванович вспоминал:Иван Иванович уже имел достаточный опыт работы в качестве первого горнового. Постоянные тренировки сделали свое дело: он чувствовал себя уверенно на своем рабочем месте. Вспоминал позднее:Почти сразу после пуска первой доменной печи Шмидта направили монтировать агрегаты, готовить горновых и готовить к пуску вторую доменную печь.В сентябре 1933 года приехал на НЛМЗ на должность горнового с Сулинского металлургического завода. Монтажником строил печь, часто перевыполнял производственную норму. Петру Максимовичу и его товарищам Федору Горбунову, Сергею Тюлякову, Милюшину Николаю особенно запомнился этот день, ведь это их бригада выдала первый металл доменной печи, которую они строили собственными руками. Петр Максимович в 1935 году участвовал в выпуске первого чугуна и на второй доменной печи.Прибыл на Липецкстрой в июле 1934 года с Макеевского металлургического завода. Принимал участие в монтаже агрегатов и узлов первой и второй доменных печей НЛМЗ. На липецких домнах было много новой техники, контрольно-измерительной аппаратуры. Чтобы ее по-настоящему освоить нужны были знания, и он с отличием закончил курсы мастеров-доменщиков, организованные при заводском учебном комбинате. Стал мастером доменной печи, а в 1939 году – начальником смены.В годы Великой Отечественной войны продолжал работать в Липецке. С 1947 года и до восстановления доменных печей Иванисов руководил отделом технической службы завода. С 1951 по 1956 года снова мастер, начальник смены доменного цеха, затем – контролер ОТК. Почетный металлург, награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени, Знак Почета и медалями.Приехал в Липецк в 1933 году из Магнитогорска. Степан Антонович устанавливал фурмы, водопроводные системы, амбразуры. Потом участвовал в пуске доменных печей №1 и 2, работал в доменном цехе мастером водопроводных работ. В годы Великой Отечественной войны вслед за эвакуированным оборудованием направляется в Челябинск. На новом месте строил и готовил к пуску новые печи. В 1950 году возвращается в Липецк для восстановления доменного производства. Он отдавал работе всего себя, мог работать, не выходя из цеха по двое-трое суток.Как активный рационализатор усовершенствовал конструкцию воздушных фурм доменных печей, что увеличило срок их службы в 4 раза. Помогал коллегам Череповецкого металлургического завода по организации водоснабжения доменных печей. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Почетный металлург СССР.На НЛМЗ работал с июня 1934 года первым горновым доменной печи, участвовал в пуске и освоении доменных печей. Обучил многих молодых новолипчан профессии горнового. В годы войны эвакуировался вместе с заводом, был бригадиром группы по эвакуации НЛМЗ. С 1943 г. работал на ЧМЗ горновым, мастером доменной печи, бригадиром разливочной машины. Вернулся в Липецк в 1959 году. Награжден орденом Ленина, медалью за трудовую доблесть.В 1933 году приехал на строительство НЛМЗ. Работал на заводе бригадиром разливочных машин доменного цеха. В ноябре 1941г. ушел на фронт, победу встретил в Берлине. После войны вернулся на завод. Участвовал в монтаже оборудования, пуске и освоении послевоенной доменной печи. Участник первой плавки на возрожденной доменной печи.Работал на строительстве НЛМЗ с января 1933 года. По окончании курсов доменного производства стал дежурным водопроводчиком. Участвовал в демонтаже оборудования в 1941 и 1942 годах, на восстановлении печи в 1942 году и после войны.