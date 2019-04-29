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НЛМК проведет памятные мероприятия в парках и на улицах Липецка

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#НЛМК #День Победы
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НЛМК проведет памятные мероприятия в парках и на улицах Липецка

НЛМК организует мероприятия по празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

В предпраздничные дни представители ветеранской организации НЛМК поздравят на дому бывших работников комбината - заслуженных ветеранов войны. Денежную помощь от фонда «Милосердие» выплатят всем участникам и инвалидам войны, вдовам, труженикам тыла, узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда. Помощь от комбината на проведение праздничных мероприятий также получат районные Советы ветеранов. 

Накануне праздника на предприятии пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Работникам и ветеранам комбината раздадут 15 тысяч ленточек - символов памяти о войне.  

6 мая при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в городском дворце культуры пройдет гала-концерт традиционного конкурса патриотической песни «Крылья Победы». 

8 мая с 7-30 у центральных проходных НЛМК работников комбината будет встречать духовой оркестр, который исполнит мелодии военных лет.

9 мая в 9-00 руководители НЛМК возложат цветы к Вечному огню на площади Героев.  

В 9-30 на площади И.В.Франценюка начнется праздничный митинг с участием работников и ветеранов комбината.  Он завершится возложением цветов к Мемориалу новолипчан, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

В 12-00 часть сотрудников НЛМК присоединится к городскому шествию «Бессмертного полка», которое начнется с площади Победы.

В 19-30 в Парке Победы при поддержке комбината начнется праздничная программа «Вальс Победы». Полевые кухни предложат всем желающим солдатскую кашу.

Во всех праздничных мероприятиях в качестве помощников участвуют волонтеры НЛМК. 

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#НЛМК #День Победы
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