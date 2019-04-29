В мире
28 минут назад
Президент решил перенести столицу
Джакарта лишится своего статуса.
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро. Новое местоположение для столицы еще не выбрано. Министр также отметил, что перенос столицы может занять до десяти лет.
По данным портала Kompas, правительство уже выбрало три места, куда может быть перенесена столица. В частности, это город Паланкарая в провинции Центральный Калимантан, округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Пенаджам провинции Восточный Калимантан.
По данным портала Kompas, правительство уже выбрало три места, куда может быть перенесена столица. В частности, это город Паланкарая в провинции Центральный Калимантан, округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Пенаджам провинции Восточный Калимантан.
ГОША
Иро
Оч. интересно!!!