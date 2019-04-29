В мире

28 минут назад

Президент решил перенести столицу

3 193
#Ява
Президент решил перенести столицу

Джакарта лишится своего статуса.

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро. Новое местоположение для столицы еще не выбрано. Министр также отметил, что перенос столицы может занять до десяти лет.

По данным портала Kompas, правительство уже выбрало три места, куда может быть перенесена столица. В частности, это город Паланкарая в провинции Центральный Калимантан, округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Пенаджам провинции Восточный Калимантан.
3 193
#Ява

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ГОША

19 минут назад
накуя нам эта инфа? писать больше нечего ?
ответить

Иро

22 минуты назад
Я думал наш сказочный .... решил перенести столицу
ответить

Оч. интересно!!!

23 минуты назад
Мы что, на о.Ява живём?! Да меня даже то, что нав Украине происходит не колышет!!!
ответить

Еще в рубрике

Маньяк спрятал тела жертв на ядовитом озере
#маньяк #Кипр
Маньяк спрятал тела жертв на ядовитом озере

сегодня, 11:01

В мире
Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты
Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты

вчера, 10:36

В мире
Французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Французский путешественник пересек Атлантику в бочке

вчера, 10:35

В мире
Зеленский высказался на счет идеи Путина выдавать гражданам Украины российские паспорта
3
Зеленский высказался на счет идеи Путина выдавать гражданам Украины российские паспорта

вчера, 09:14

В мире
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
1
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

вчера, 09:08

В мире
Джоли лишила детей наследства
#Джоли
Джоли лишила детей наследства

26.04.2019 12:54

В мире