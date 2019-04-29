В России

47 минут назад

Отец полковника Захарченко признан виновным в растрате

143
#Захарченко #растрата
Отец полковника Захарченко признан виновным в растрате

От его действий пострадал банк.

Мещанский суд Москвы в понедельник признал виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Виктора Захарченко - отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко, сообщает «Интерфакс». Обвинение требовало для Виктора Захарченко пять лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Сам подсудимый настаивал, что не виновен. Какое наказание суд решил назначить фигурантам — еще неизвестно. Оглашение приговора продолжается.

Виктору Захарченко и второму фигуранту дела Владимиру Корьевкину вменялась растрата средств банка путем фиктивного трудоустройства в МИА отца полицейского, уточняет РИА Новости. Корьевкин ранее утверждал, что Захарченко-старший в банк на должность советника председателя был назначен "по указанию" бывшего замглавы департамента горимущества Москвы, занимавшего также пост председателя совета директоров банка МИА - Глеба Бондаренко.
143
#Захарченко #растрата

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Более 20 ресурсов с услугами по уклонению от армии заблокировали в РФ
Более 20 ресурсов с услугами по уклонению от армии заблокировали в РФ

сегодня, 11:25

В России
«Чистая» российская нефть может не дойти до Белоруссии вовремя
«Чистая» российская нефть может не дойти до Белоруссии вовремя

сегодня, 11:23

В России
Людей эвакуировали из горящего общежития университета
#общежитие #пожар
Людей эвакуировали из горящего общежития университета

сегодня, 11:15

В России
Кто попадет в базу злостных нарушителей?
#нарушение #ПДД
Кто попадет в базу злостных нарушителей?

сегодня, 11:09

В России
В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю
#труд #рабочая неделя
В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю

сегодня, 10:51

В России
Маленькие магазины могут закрыться
#торговля #налоги
Маленькие магазины могут закрыться

сегодня, 10:44

В России