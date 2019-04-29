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47 минут назад
Отец полковника Захарченко признан виновным в растрате
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От его действий пострадал банк.
Мещанский суд Москвы в понедельник признал виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Виктора Захарченко - отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко, сообщает «Интерфакс». Обвинение требовало для Виктора Захарченко пять лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Сам подсудимый настаивал, что не виновен. Какое наказание суд решил назначить фигурантам — еще неизвестно. Оглашение приговора продолжается.
Виктору Захарченко и второму фигуранту дела Владимиру Корьевкину вменялась растрата средств банка путем фиктивного трудоустройства в МИА отца полицейского, уточняет РИА Новости. Корьевкин ранее утверждал, что Захарченко-старший в банк на должность советника председателя был назначен "по указанию" бывшего замглавы департамента горимущества Москвы, занимавшего также пост председателя совета директоров банка МИА - Глеба Бондаренко.
Виктору Захарченко и второму фигуранту дела Владимиру Корьевкину вменялась растрата средств банка путем фиктивного трудоустройства в МИА отца полицейского, уточняет РИА Новости. Корьевкин ранее утверждал, что Захарченко-старший в банк на должность советника председателя был назначен "по указанию" бывшего замглавы департамента горимущества Москвы, занимавшего также пост председателя совета директоров банка МИА - Глеба Бондаренко.
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