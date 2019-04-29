Общество

сегодня, 12:33

Должниками по зарплате являются 10 липецких предприятий

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#задолженность #зарплата
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Должниками по зарплате являются 10 липецких предприятий

Статистические данные говорят об отсутствии задолженности, но Госинспекция труда располагает другими данными.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, по информации территориального органа статистики по состоянию на 01.04.2019 в регионе отсутствует задолженность по заработной плате.

Вместе с тем, по оперативным сведениям Государственной инспекции труда в на 10 предприятиях области все еще имеется задолженность перед 486 работниками.

В отношении работодателей-должников проводятся прокурорские проверки.

При наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования.

На рынке труда области сохраняется стабильная ситуация.

В целях обеспечения конституционного права работников на оплату труда с начала года горрайпрокурорами проведено 99 проверок соблюдения трудового законодательства. В целях устранения выявленных нарушений внесено 39 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц, к административной- 37, в суды предъявлено 716 исков на сумму 14103 тыс. руб., по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела по ст. 145.1 УК РФ.
Работа по надзору за соблюдением требований законодательства в части своевременной оплаты труда и обеспечения предусмотренных гарантий при увольнении и сокращении численности или штата работников находится на постоянном контроле прокуратуры области.

В то же время, как сегодня сообщает областная прокуратура, Прокуратура Левобережного района г. Липецка выявила нарушения федерального законодательства в сфере оплаты труда в ООО «Автотраспортное предприятие № 5-М».

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором.

Однако по состоянию на 20.02.2019 работникам предприятия не была выплачена заработная плата за ноябрь-декабрь 2019 г., в связи с чем образовалась задолженность на общую сумму 466 035 руб.

Допущенное нарушение конституционного права граждан на оплату труда стало основанием для возбуждения в отношении ООО «Автотраспортное предприятие № 5-М» административного дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

На основании акта прокурорского реагирования Государственная инспекция труда в Липецкой области оштрафовала юридическое лицо в размере 30 тыс.рублей.

Также сегодня Госинспекция труда сообщила о задолженности по зарплате на одном из липецких предприятий в сумме боле 1 млн 200 тысяч рублей.
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#задолженность #зарплата
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Комментарии (1)

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Гость

58 минут назад
Рядом с трудовой инспекцией г.Липецка находится КПК "Капитал Инвест" который задолжал своим работникам больше миллиона рублей, а своим пайщикам (хозяевам предприятия) задолжал миллиард рублей. Но как в песне-большое видится на расстоянии и инспекция не видит что творится у нее под носом. Сомневаюсь, что только 10 предприятиям не выплачивают зарплату, так как процесс подачи заявления работниками и решения органа о факте не выплаты зарплаты длительный. А ну ка ребятки, кому не платят зарплату-пишите в комментарий, проведем свою арифметику.
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