Общество
сегодня, 12:33
Должниками по зарплате являются 10 липецких предприятий
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Статистические данные говорят об отсутствии задолженности, но Госинспекция труда располагает другими данными.
Как сообщает прокуратура Липецкой области, по информации территориального органа статистики по состоянию на 01.04.2019 в регионе отсутствует задолженность по заработной плате.
Вместе с тем, по оперативным сведениям Государственной инспекции труда в на 10 предприятиях области все еще имеется задолженность перед 486 работниками.
В отношении работодателей-должников проводятся прокурорские проверки.
При наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования.
На рынке труда области сохраняется стабильная ситуация.
В целях обеспечения конституционного права работников на оплату труда с начала года горрайпрокурорами проведено 99 проверок соблюдения трудового законодательства. В целях устранения выявленных нарушений внесено 39 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц, к административной- 37, в суды предъявлено 716 исков на сумму 14103 тыс. руб., по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела по ст. 145.1 УК РФ.
Работа по надзору за соблюдением требований законодательства в части своевременной оплаты труда и обеспечения предусмотренных гарантий при увольнении и сокращении численности или штата работников находится на постоянном контроле прокуратуры области.
В то же время, как сегодня сообщает областная прокуратура, Прокуратура Левобережного района г. Липецка выявила нарушения федерального законодательства в сфере оплаты труда в ООО «Автотраспортное предприятие № 5-М».
В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором.
Однако по состоянию на 20.02.2019 работникам предприятия не была выплачена заработная плата за ноябрь-декабрь 2019 г., в связи с чем образовалась задолженность на общую сумму 466 035 руб.
Допущенное нарушение конституционного права граждан на оплату труда стало основанием для возбуждения в отношении ООО «Автотраспортное предприятие № 5-М» административного дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
На основании акта прокурорского реагирования Государственная инспекция труда в Липецкой области оштрафовала юридическое лицо в размере 30 тыс.рублей.
Также сегодня Госинспекция труда сообщила о задолженности по зарплате на одном из липецких предприятий в сумме боле 1 млн 200 тысяч рублей.
Вместе с тем, по оперативным сведениям Государственной инспекции труда в на 10 предприятиях области все еще имеется задолженность перед 486 работниками.
В отношении работодателей-должников проводятся прокурорские проверки.
При наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования.
На рынке труда области сохраняется стабильная ситуация.
В целях обеспечения конституционного права работников на оплату труда с начала года горрайпрокурорами проведено 99 проверок соблюдения трудового законодательства. В целях устранения выявленных нарушений внесено 39 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц, к административной- 37, в суды предъявлено 716 исков на сумму 14103 тыс. руб., по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела по ст. 145.1 УК РФ.
Работа по надзору за соблюдением требований законодательства в части своевременной оплаты труда и обеспечения предусмотренных гарантий при увольнении и сокращении численности или штата работников находится на постоянном контроле прокуратуры области.
В то же время, как сегодня сообщает областная прокуратура, Прокуратура Левобережного района г. Липецка выявила нарушения федерального законодательства в сфере оплаты труда в ООО «Автотраспортное предприятие № 5-М».
В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором.
Однако по состоянию на 20.02.2019 работникам предприятия не была выплачена заработная плата за ноябрь-декабрь 2019 г., в связи с чем образовалась задолженность на общую сумму 466 035 руб.
Допущенное нарушение конституционного права граждан на оплату труда стало основанием для возбуждения в отношении ООО «Автотраспортное предприятие № 5-М» административного дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
На основании акта прокурорского реагирования Государственная инспекция труда в Липецкой области оштрафовала юридическое лицо в размере 30 тыс.рублей.
Также сегодня Госинспекция труда сообщила о задолженности по зарплате на одном из липецких предприятий в сумме боле 1 млн 200 тысяч рублей.
1 869
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