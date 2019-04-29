В России

57 минут назад

Более 20 ресурсов с услугами по уклонению от армии заблокировали в РФ

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Более 20 ресурсов с услугами по уклонению от армии заблокировали в РФ

Каждый год с началом призыва Роскомнадзор блокирует сайты, предлагающие молодым людям услуги по уклонению от воинской службы. В 2018 году было заблокировано около 130 подобных сайтов.

С 1 апреля 2019-го, когда в стране началась новая призывная кампания, было закрыто уже более 20 подобных ресурсов, но едва ли не каждый день появляются новые, рассказали «Известиям» в ведомстве. 

«Известия» решили разобраться, как работают эти компании, почему их бизнес по-прежнему процветает и какие проблемы могут возникнуть у рискнувших обратиться к ним призывников. Издание позвонило по телефонам первого же выпавшего в поисковой строке сайта «помощи призывнику», который также предлагает гарантированно получить военный билет. 

Первая консультация оказалась бесплатной. В течение 25 минут мужчина рассказывал, что у него есть нужные связи и, если заплатить 330 тыс., о службе можно будет забыть. Позже мужчина настойчиво уговаривал сразу подписать договор с формулировкой «Исполнитель не несет ответственности за качество Услуги, в случае невыполнения Клиентом рекомендаций, данных ему Исполнителем».

21-летний Илья рассказал «Известиям», что обратился к мошенникам после отчисления из вуза, так как планировал спустя некоторое время восстанавливаться в университете.

«Занял деньги у родителей, заплатил первую часть суммы — около 60 тыс. рублей. Когда пришел вносить оставшуюся часть, чтобы забрать военный билет, по этому адресу уже открывалась пиццерия, а по телефонным номерам компании никто не отвечал», — рассказал Илья.

В полицию Илья обращаться не стал. В пресс-службе МВД «Известиям» сообщили, что не ведут статистический учет подобных мошенничеств.

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