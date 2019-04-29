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«Чистая» российская нефть может не дойти до Белоруссии вовремя
«Чистая» российская нефть, которая была пущена по трубопроводу «Дружба» на начальном участке, может не дойти вовремя до Белоруссии и поступит в республику только в начале мая. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Эксперты отметили, что скорость движения нефти по трубе не превышает 12 км/ч, а потому на границу с Белоруссией она придет только через пять дней. Однако в аппарате вице-премьера России Дмитрия Козака заверили, что сырье достигнет республики до конца 29 апреля. Это подтвердил позднее и представитель вице-премьера Илья Джус.
Кроме того, Козак заявил, что работа нефтепровода будет полностью восстановлена в течение двух недель. Представители России, Белоруссии, Польши и Украины по итогам переговоров согласовали решения по реализации специальных технических мероприятий для устранения последствий инцидента.
По информации «Белнефтехима», объем поставленной в Белоруссию загрязненной нефти составил около 1 млн т. Однако данное сырье не потеряно, его можно довести до нормативных показателей по качеству, смешав с чистым топливом, отметил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Эксперты отметили, что скорость движения нефти по трубе не превышает 12 км/ч, а потому на границу с Белоруссией она придет только через пять дней. Однако в аппарате вице-премьера России Дмитрия Козака заверили, что сырье достигнет республики до конца 29 апреля. Это подтвердил позднее и представитель вице-премьера Илья Джус.
Кроме того, Козак заявил, что работа нефтепровода будет полностью восстановлена в течение двух недель. Представители России, Белоруссии, Польши и Украины по итогам переговоров согласовали решения по реализации специальных технических мероприятий для устранения последствий инцидента.
По информации «Белнефтехима», объем поставленной в Белоруссию загрязненной нефти составил около 1 млн т. Однако данное сырье не потеряно, его можно довести до нормативных показателей по качеству, смешав с чистым топливом, отметил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.