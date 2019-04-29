В России
сегодня, 11:15
Людей эвакуировали их горящего общежития университета
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Пожар произошел в Смоленске.
Пожар вспыхнул сегодня, в 9:49, на улице Кирова в Смоленске в общежитии медицинского университета. На 4 этаже здания горела мебель и техника, сообщает ГУ МЧС РФ по Смоленской области. Очаг возгорания находится в квартире мальчиков-индусов, дополняет Readovka.ru.
Дым тут же начал распространяться по коридорам. Студенты мгновенно среагировали на звук пожарной сигнализации и выбежали на улицу. Спасатели эвакуировали из здания общежития более 200 человек.
На место вызова выехали 6 автоцистерн, автолестница и 12 человек личного состава.
Дым тут же начал распространяться по коридорам. Студенты мгновенно среагировали на звук пожарной сигнализации и выбежали на улицу. Спасатели эвакуировали из здания общежития более 200 человек.
На место вызова выехали 6 автоцистерн, автолестница и 12 человек личного состава.
187