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сегодня, 11:15

Людей эвакуировали их горящего общежития университета

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#общежитие #пожар
Людей эвакуировали их горящего общежития университета

Пожар произошел в Смоленске.

Пожар вспыхнул сегодня, в 9:49, на улице Кирова в Смоленске в общежитии медицинского университета. На 4 этаже здания горела мебель и техника, сообщает ГУ МЧС РФ по Смоленской области. Очаг возгорания находится в квартире мальчиков-индусов, дополняет Readovka.ru.

Дым тут же начал распространяться по коридорам. Студенты мгновенно среагировали на звук пожарной сигнализации и выбежали на улицу. Спасатели эвакуировали из здания общежития более 200 человек.

На место вызова выехали 6 автоцистерн, автолестница и 12 человек личного состава.
187
#общежитие #пожар

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