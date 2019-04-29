Двух браконьеров с сетями поймали на территории заказника

Нарушителям природоохранного законодательства грозит серьезное наказание

Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с Липецким отделом рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, установлено, что 11 апреля двое 23-летних липчан в акватории Матырского в границах особо охраняемой природной территории регионального значения государственного природного зоологического заказника «Липецкий» с помощью весельной лодки и запрещенного орудия лова - двух рыболовных лесковых сетей, незаконно выловили около 12 кг рыбы различных пород, причинив экологический ущерб водным биоресурсам в размере 25 680 рублей.



Своими действиями молодые люди совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением запрещенного орудия на особо охраняемой природной территории).



В этой связи прокурор направил в ОМВД по Грязинскому району мотивированное постановления для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



Наряду с этим, в мировой суд направлено исковое заявление о взыскании с браконьеров причиненного ими экологического ущерба в полном объеме.



Ч.3 ст.256 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 миллиона руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

