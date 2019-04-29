Происшествия

сегодня, 11:15

Двух браконьеров с сетями поймали на территории заказника

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#браконьерство

Нарушителям природоохранного законодательства грозит серьезное наказание

Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с Липецким отделом рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, установлено, что 11 апреля двое 23-летних липчан в акватории Матырского в границах особо охраняемой природной территории регионального значения государственного природного зоологического заказника «Липецкий» с помощью весельной лодки и запрещенного орудия лова - двух рыболовных лесковых сетей, незаконно выловили около 12 кг рыбы различных пород, причинив экологический ущерб водным биоресурсам в размере 25 680 рублей.

Своими действиями молодые люди совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением запрещенного орудия на особо охраняемой природной территории).

В этой связи прокурор направил в ОМВД по Грязинскому району мотивированное постановления для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Наряду с этим, в мировой суд направлено исковое заявление о взыскании с браконьеров причиненного ими экологического ущерба в полном объеме. 

Ч.3 ст.256 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 миллиона руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
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#браконьерство

Комментарии (5)

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орел

24 минуты назад
а может пора ловить реальных преступников????????????? посмотрите что творят исматулаева с родяшевой... откровенное хамство.... плюют в лицо жителям.... помогают строить 25-этажки среди спального района, у людей отнимают дома.... это что мать вашу вообще!!!! а вы тут про браконьеров... эфир забиваете * н ё й всякой
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Аффтор-)

27 минут назад
Человек, сначало читай внимательнее, а потом возмущайся.
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Артём

46 минут назад
Идиотов надо наказывать)
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Елецкий вариант

47 минут назад
...удочки-крючочки, лески-поплавочки, От тоски помрешь сидеть ты с утра до ночки... Ох уж, ох уж эти динамит и сети, Чтоб рыбачил я еще, да ни за что на свете! )))
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Человек

55 минут назад
Давно пора ловить и штрафовать на реальные суммы, а не на смешные 500 -1000 р.
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