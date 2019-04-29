Общество

сегодня, 11:11

Более 1,2 миллиона рублей задолжала своим работникам липецкая компания

2 796
#задолженность
Более 1,2 миллиона рублей задолжала своим работникам липецкая компания

Гострудинспекция взяла ситуацию под контроль

По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ООО "Викма" (Липецк) была выявлена задолженность по заработной плате за период с сентября 2018 года по февраль 2019 года перед 21 работником предприятия в сумме 1 млн. 297 тыс. рублей.

Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.
2 796
#задолженность

Комментарии (2)

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444

19 минут назад
*******, надо же что положение и деньги делают с мужиками... как можно шпиндюрить Катюху? она же жираня цилюлитная и пздц какая тупаааааааааая!!!!!!!!!!!! сысолятину еще доплачивать надо за моральных и психологический ущерб))))))
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*******

21 минуту назад
дорога руководителям в точку кипения к прохиндеям и бездарям... сысолятин белокопытовский расскажет как нагинать своих сотрудников так шоба на них не обратила внимание трудинспекция)))
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