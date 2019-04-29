Общество
сегодня, 11:11
Более 1,2 миллиона рублей задолжала своим работникам липецкая компания
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Гострудинспекция взяла ситуацию под контроль
По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ООО "Викма" (Липецк) была выявлена задолженность по заработной плате за период с сентября 2018 года по февраль 2019 года перед 21 работником предприятия в сумме 1 млн. 297 тыс. рублей.
Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.
Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.
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