«Металлург» уступил в гостях столичному «Торпедо» на последних минутах

Наша команда дала бой лидеру.

Футболисты «Металлурга» достойно сражались на выезде с лидером группы «Центр» столичным «Торпедо», смогли сравнять счет по ходу второго тайма, но на предпоследней минуте не удержали победный счет, итог – поражение – 1:2.

В первом тайме бескомпромиссной борьбы на поле было значительно больше, чем опасных моментов, которые соперники создавали в основном после дальних ударов. «Выстрел» торпедовца Андрея Ляха не застал врасплох нашего голкипера Ивана Скрипника, а ответ лучшего бомбардира «Центра» Николая Иванникова получился еще более острым – липчанин закручивал мяч в дальний угол, но промахнулся.

Самый же опасный момент до перерыва был у «сталевара» Андрея Овчинникова, который отважился на прямой удар со штрафного почти от углового флажка – голкипер хозяев Артем Цицилин в последний момент с трудом отвел угрозу.

Мяч побывал в воротах липчан на 51-й минуте. Пришедший помогать защитникам форвард Руслан Ахвледиани задел в своей штрафной Ляха, тот упал, а арбитр матча с готовностью указал на 11-метровую отметку. К слову, после просмотре видеоповтора тренерский штаб липчан убежден, что пенальти был назначен несправедливо. К мячу подошел Рагим Садыхов и открыл счет в матче – 1:0.

К чести «Металлурга» он не сдался, а напротив надолго перехватил инициативу. На 70-й минуте Александр Харин нашел в чужой штрафной Николая Иванникова и тот пробил в упор, но Цицилин вновь спас свою команду.

Для того, чтобы забить торпедовцам требовались нестандартные действия, и в итоге они принесли липчанам успех. Вышедший на замену (впервые в 2019 году после травмы и операции) Сергей Чершышов заработал штрафной на фланге. Угол был почти нулевым, но Овчинников отважился на прямой удар по воротам – липчанину помог рикошет, но мяч все же влетел в сетку ворот – 1:1, шла 72-я минута.

Следом инициатива перешла уже к «Торпедо», в составе которого выступает «специалист по «Металлургу» защитник Артем Самсонов, в прошлом сезоне, к примеру, забивший нам два гола в составе белгородского «Энергомаша».

Перешедший в минувшее лето в «Торпедо» игрпок отличился на 89-й минуте после навеса Никиты Кашаева – Иван Скрипник вроде бы поймал мяч в руки, но зафиксировать его не смог, итог – 1:2.

Липчане сохранили 3-ю строчку в турнирной таблице, но брянское «Динамо» уже рядом – на расстоянии всего 3-х очков. Отступать больше некуда, и липчанам необходимо набирать 3 очка в ближайшей игре на своем поле со столичным «Строгино» 4 мая в 17.00. К слову, матч пройдет в день рождения главного тренера Сергея Машнина…

«Торпедо» (Москва) – «Металлург» - 2:1 (0:0)

Голы: Садыхов, 51 (1:0 с пен.). Овчинников, 72 (1:1). А.Самсонов, 89 (2:1)

«Торпедо»: 85. Цицилин. 44. А.Самсонов. 16. Шоркин. 6. Шустиков (к). 10. Садыхов. 11. Кертанов (79. Троянов, 64). 24. Лях (8. Кашаев, 82). 9. Селюков (31. Дёгтев, 80). 4. А.Елисеев (17. А.Миронов, 78). 7. Трегулов (20. Галоян, 46). 33. И.Сергеев.

«Металлург»: 1. Скрипник. 5. Викторов. 17. Шадрин. 2. К.Титов. 29. Е.Фролов (к). 18. Баязов. 20. Войдель. 10. Овчинников (31. Подковыров, 87). 11. Харин (15. С.Чернышов, 70). 7. Иванников (47. Белоусов, 81). 9. Ахвледиани.

Предупреждения: Овчинников, 4. Лях, 28. К.Титов, 41. Белоусов, 85. Кашаев, 90.

Судьи М.Буховец, А.Манин, А.Кужелев (все - Ленинградская обл.). Инспектор В.Гамеев (Протвино).

27 апреля. Москва. Стадион имени Эдуарда Стрельцова. 3500 зрителей.



Фото ФК "Торпедо" (Москва)

