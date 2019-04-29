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сегодня, 11:09

Кто попадет в базу злостных нарушителей?

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#нарушение #ПДД
Кто попадет в базу злостных нарушителей?

ГИБДД создает список дерзких водителей.

В России создадут базу злостных нарушителей ПДД — то есть тех, кто имеет десятки штрафов в год или был лишен водительских прав, пишут «Известия». В ГИБДД предлагают запретить им работать в сфере пассажирских перевозок. С помощью цифровой базы транспортные компании смогут проверить своих будущих сотрудников. Кроме того, ГИБДД надеется получить прямой доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах.

МВД подготовило и внесло в правительство законопроект, который обяжет россиян, имеющих водительские права другого государства, и иностранцев с видом на жительство пересдавать экзамены для получения национальных документов России. Он запретит этим лицам управлять транспортным средством без наличия российских прав по истечении 180 дней нахождения в России, пишет ТАСС. В Белоруссии, например, россияне после 90 дней пребывания в стране обязаны пересдать экзамен.
183
#нарушение #ПДД

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