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сегодня, 11:01
Маньяк спрятал тела жертв на ядовитом озере
На Кипре он убил пять женщин и двух девочек.
На Кипре находят останки жертв первого в истории страны серийного убийцы, сообщает НТВ. Пойманный полицией 35-летний офицер Никос Метаксас уже признался, что за последние три года расправился с пятью женщинами и двумя девочками.
Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News. Один из чемоданов был найден недалеко от Никосии в озере Коккинопезоула. Озеро является токсичным из-за высокого содержания кислот, оно имеет ярко-красный цвет. Чтобы достать чемодан с останками жертвы, водолазу пришлось надевать костюм с усиленной защитой.
Все жертвы убийцы были иностранками. Полиция продолжает поиски остальных жертв. 29 апреля на остров прибудут британские полицейские, которые должны оказать помощь местным правоохранителям.
23 апреля стало известно о задержании первого в истории Кипра серийного маньяка, напоминают «Известия». Отмечается, что мужчина связывался с обеими жертвами через приложение для знакомств.
Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News. Один из чемоданов был найден недалеко от Никосии в озере Коккинопезоула. Озеро является токсичным из-за высокого содержания кислот, оно имеет ярко-красный цвет. Чтобы достать чемодан с останками жертвы, водолазу пришлось надевать костюм с усиленной защитой.
Все жертвы убийцы были иностранками. Полиция продолжает поиски остальных жертв. 29 апреля на остров прибудут британские полицейские, которые должны оказать помощь местным правоохранителям.
23 апреля стало известно о задержании первого в истории Кипра серийного маньяка, напоминают «Известия». Отмечается, что мужчина связывался с обеими жертвами через приложение для знакомств.