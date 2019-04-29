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сегодня, 10:51
В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю
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Инициатива принадлежит Виталию Милонову.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Он считает, что работа в темное время вызывает депрессию и снижает КПД. Как сообщает РИА Новости, Милонов предлагает сократить время работы на час. В таком случае, уверен депутат, КПД работающего населения поднимется с 0% до 100%.
Милонов рассказал, что его предложение нужно обсудить с врачами и специалистами в области гигиены труда, сообщают «Вести». В данном вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами, добавил парламентарий.
Милонов рассказал, что его предложение нужно обсудить с врачами и специалистами в области гигиены труда, сообщают «Вести». В данном вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами, добавил парламентарий.
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