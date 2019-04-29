В России

сегодня, 10:51

В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю

282
#труд #рабочая неделя
В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю

Инициатива принадлежит Виталию Милонову.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Он считает, что работа в темное время вызывает депрессию и снижает КПД. Как сообщает РИА Новости, Милонов предлагает сократить время работы на час. В таком случае, уверен депутат, КПД работающего населения поднимется с 0% до 100%.

Милонов рассказал, что его предложение нужно обсудить с врачами и специалистами в области гигиены труда, сообщают «Вести». В данном вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами, добавил парламентарий.
282
#труд #рабочая неделя

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Более 20 ресурсов с услугами по уклонению от армии заблокировали в РФ
Более 20 ресурсов с услугами по уклонению от армии заблокировали в РФ

57 минут назад

В России
«Чистая» российская нефть может не дойти до Белоруссии вовремя
«Чистая» российская нефть может не дойти до Белоруссии вовремя

59 минут назад

В России
Людей эвакуировали их горящего общежития университета
#общежитие #пожар
Людей эвакуировали их горящего общежития университета

сегодня, 11:15

В России
Кто попадет в базу злостных нарушителей?
#нарушение #ПДД
Кто попадет в базу злостных нарушителей?

сегодня, 11:09

В России
Маленькие магазины могут закрыться
#торговля #налоги
Маленькие магазины могут закрыться

сегодня, 10:44

В России
Победу дочери Алсу проверят партнеры ФСБ и Интерпола
#Голос #Алсу
Победу дочери Алсу проверят партнеры ФСБ и Интерпола

сегодня, 10:28

В России