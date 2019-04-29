«Стальное дерево» открыло в Быхановом саду «сенсорный сад»

Природная сенсорная площадка появилась в Быхановом саду в рамках грантовой программы «Стальное дерево», которую вот уже третий год поддерживает социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие».

27 апреля на территории парка открылся сенсорный сад здоровья – в прошлом году этот проект стал одним из победителей конкурсного отбора «Стальное дерево». Специально организованная природная ландшафтная территория позволит детям и людям с ограниченными возможностями здоровья познать окружающий мир через тактильные ощущения – осязая и прикасаясь к природным материалам. Эта связь с природой поможет тем же малышам расширить спектр своих ощущений, познавая природу через прикосновения, развить моторику, а взрослым – улучшить эмоциональное состояние.



«Терапию через связь с природой мы предлагаем посетителям площадки, - отметила организатор проекта, художественный руководитель парка Быханов сад Вера Кузьмина. – На специально организованной ландшафтной площадке посетители смогут не только потрогать руками природные материалы, но и, разувшись, походить по ним. Апрель в качестве даты открытия выбрали не случайно – в этом месяце исполняется 190 лет со дня рождения Василия Быханова, который в 1880-х годах заложил уникальный сад плодовых деревьев, а его коллекция уникальных растений стала в будущем парком, названным его именем».



Представитель НЛМК, заслуженный врач России Галина Провоторова поздравила авторов проекта с открытием новой площадки: «Это один из проектов «Стального дерева», где сделан упор на оздоровление горожан – доступный и детям, и взрослым. Заботясь о здоровье, мы помогаем детям развиваться и делаем их счастливыми. Желаю всем нам, чтобы наши дети росли счастливыми, в здоровой среде. А всех липчан приглашаю предлагать свои социально значимые идеи, которые при поддержке фонда «Милосердие» можно будет воплотить в жизнь».



Под звуки скрипки организаторы и волонтеры открыли площадку, где для каждого из природных материалов отвели свою зону. Дети с любопытством изучали новую территорию, ходили по ней, сняв обувь, зарывали руки поглубже. Поводить руками по обкатанным гладким камням не удерживались и родители. Чуть позже поиграть с детьми пришел настоящий пират – он пригласил гостей участвовать в настоящем приключении и поиске клада.



Грантовая программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году. Она позволила сотрудникам Новолипецкого комбината при финансовой поддержке фонда «Милосердие» и методической помощи специалистов компании реализовать 11 собственных идей – общественно полезных природоохранных инициатив. С 2018 года программа открыта для жителей Липецка и Липецкой области, общественных экологических организаций, а также для двух других регионов присутствия Группы НЛМК – Старого Оскола (Белгородский край), где находится Стойленский ГОК, и Заринска (Алтайский край), где расположено предприятие Алтай-Кокс. По словам Галины Провоторовой, в нынешнем году расширилась не только география проектов, но и увеличилось финансирование – с 8,5 млн до 12 млн рублей. Предполагается, что участники смогут реализовать более 20 проектов – уже сегодня подано 28 заявок. Очередное заседание отборочной комиссии состоится уже в мае.























