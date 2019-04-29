В России
сегодня, 10:44
Маленькие магазины могут закрыться
Такие прогнозы дает бизнес-сообщество.
«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами, пишет РБК.
Поводом для такого прогноза стали планы Минфина. Законопроект лишает продавцов товаров, которые подлежат маркировке, права использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Переход со спецрежимов к упрощенной системе налогообложения (УСН) приведет к тому, что «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю», пишет «Коммерсант». В «Опоре России» отметили, что «при переходе с патента на УСН потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23% до 109% в зависимости от товарооборота».
Поводом для такого прогноза стали планы Минфина. Законопроект лишает продавцов товаров, которые подлежат маркировке, права использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Переход со спецрежимов к упрощенной системе налогообложения (УСН) приведет к тому, что «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю», пишет «Коммерсант». В «Опоре России» отметили, что «при переходе с патента на УСН потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23% до 109% в зависимости от товарооборота».