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Ветераны Правобережного округа традиционно получили праздничные куличи к пасхальному столу.

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#Пасха #благотворительность
Ветераны Правобережного округа традиционно получили праздничные куличи к пасхальному столу.

Накануне светлого праздника Пасхи, депутат Липецкого городского совета депутатов, член СППЛО Александр Афанасьев, совместно с советом ветеранов района Опытной станции поздравили всех ветеранов своего округа с наступающим праздником и посетили жительницу Липецка, труженицу тыла Зинаиду Рудневу, которой исполнилось 88 лет, подарили ей подарки и главный символ праздничного стола - пасхальный кулич. 


За чашкой чая труженица тыла Зинаида Руднева рассказала, как провела свое военное детство, пережила трудные годы войны. Историей своей семьи поделился и Александр Афанасьев. Его дед прошёл всю войну. 

 «Ежегодно поздравляем ветеранов на округе. Это уже стало доброй традицией. У нас их, к сожалению, осталось всего 40 человек. Многие из них уже не могут самостоятельно испечь пасхальный кулич, многим и вовсе сложно дойти до магазина. Считаю, что в  этот радостный для всех верующих день, главный пасхальный символ – кулич должен быть в каждом доме, на столе у каждого»,- отметил  Александр Афанасьев.  

«Мы ежегодно обращаемся за помощью к нашему депутату, и он нас поддерживает. Все наши ветераны накануне праздника получают пасхальные куличи и подарки. Данная акция у нас проходит уже который раз. И мы ею очень дорожим. Потому что, наши ветераны ждут от нас не только куличей и подарков, а прежде всего, заботы и внимания», и нам приятно дарить им частичку тепла и душевного участия» - уточнила  Валентина Есманская председатель совета ветеранов района Опытной станции. 
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#Пасха #благотворительность

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