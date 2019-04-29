В России
20 минут назад
Победу дочери Алсу проверят партнеры ФСБ и Интерпола
Они отследят применение ботов и кибератаки.
Итоги конкурса "Голос. Дети" на Первом канале проверят эксперты специализирующейся на расследованиях киберпреступлений компании Group-IB, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе этой компании. Они оценят информационную безопасность системы подсчёта голосов, проведут технико-криминалистический анализ звонков и SMS, чтобы выяснить, была ли накрутка, и использовались ли боты. Специалисты также должны будут проверить целостность и безопасность системы проведения голосования, журналы событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным и их модификации.
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, является официальным партнером Интерпола, Европола. В России эксперты Group-IB принимали участие в раскрытии сложных преступлений совместно с ФСБ, МВД, Следственным комитетом, отмечается в сообщении «Ведомостей».
Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) в результате СМС-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Финал был показан в прямом эфире телеканала 26 апреля. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что планирует провести проверку результатов из-за аномальных показателей.
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, является официальным партнером Интерпола, Европола. В России эксперты Group-IB принимали участие в раскрытии сложных преступлений совместно с ФСБ, МВД, Следственным комитетом, отмечается в сообщении «Ведомостей».
Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) в результате СМС-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Финал был показан в прямом эфире телеканала 26 апреля. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что планирует провести проверку результатов из-за аномальных показателей.