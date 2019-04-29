В России

26 минут назад

Россия выбыла из топ-5 стран по величине военных расходов

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#расход #армия
Россия выбыла из топ-5 стран по величине военных расходов

Впервые с 2006 года.

В 2018 году военные расходы России снизились на 3,5% по сравнению с 2017-м, сообщает ТАСС. В пятерку стран, тратящих больше всех на военные нужды, вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. США и Китай потратили на военные нужды 649 и 250 миллиардов долларов, соответственно. В целом страны мира потратили в 2018 году на военные расходы $1822 млрд. Эти цифры обозначены в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Хотя в мировом масштабе траты на оборону увеличиваются, Россия четвертый год подряд сокращает военные расходы. В 2018 году Москва снизила военные расходы на 3,5 процента. Из-за этого ее обошла Франция, после чего Россия впервые с 2006 года вылетела из первой пятерки стран рейтинга, акцентирует внимание РБК.

В ходе программы военной модернизации с 2010 по 2015 годы Россия наращивала оборонный бюджет, уточняют «Известия». Однако теперь Москва уменьшает траты второй год подряд, говорится в документе. Сейчас Россия выделяет на военный бюджет $61,4 млрд.
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#расход #армия

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