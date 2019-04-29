15 взрослых и детей пострадали в войне на дорогах

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 15 человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 апреля в Тербунском районе 60-летний водитель автомобиля «Лада-210540», по предварительным сведениям, не выбрал необходимую дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Фольксваген Поло» под управлением 46-летней женщины, а через 915 метров врезался в автомобиль «Лада-Гранта» 26-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Лады», с различными травмами доставлялся в ГУЗ «Тербунская МРБ», после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.

В в Ельце, на трассе «Дон» 69-летний водитель «Шевроле -Нива», по предварительным сведениям также не учел безопасную дистанцию и врезался в «КамАЗ» под управлением 31-летнего водителя. Водитель «Шевроле -Нивы» погиб. В ДТП пострадали его 46-летний пассажир и 67-летняя пассажирка. Пострадавшие были госпитализированы в елецкую городскую больницу №1.

В Липецком районе на автодороге с. Кузьминские Отвержки – с. Тюшевка 66-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» превысил скорость и слетел в кювет, машина опрокинулась. В ДТП пострадали водитель автомобиля и его 28-летний пассажир, оба доставлены в лечебные учреждения.

27 апреля в Задонском районе на трассе «Дон» 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендэ IX35», по предварительным сведениям, совершила касательное столкновение с автомобилем «Форд Транзит» под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП «Хендэ IX35» опрокинулся.

В аварии пострадали две несовершеннолетние пассажирки автомобиля «Хендэ IX35», 12-ти и 9-ти лет. Дети доставлялись в ГУЗ «Областная детская клиническая больница», после оказания помощи отпущены.

28 апреля в Воловском районе на автодороге Волово-Захаровка-Александровка 18-летний водитель мотоцикла «Gryphon Orion», по предварительным сведениям, поворачивая налево не убедился в безопасности и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла и его 17-летняя пассажирка, оба госпитализированы в Воловскую РБ.

В 04 :20 в Ельце на улице Подгорная 44-летняя женщина, управляя автомобилем «Санг Йонг», по предварительным сведениям, не справилась с рулевым управлением и допустила наезд на препятствие. В результате ДТП получили травму две ее пассажирки: 10-летняя девочка и 67-летняя женщина. Доставлялись в елецкую городскую больницу, после оказания помощи отпущены. Окончательную причину аварии определит административное расследование.

В Хлевенском районе возле кладбища на ул. Светлая с. Нижняя Колыбелька, 67-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат», при движении задним ходом сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшая с различными травмами доставлялась в ГУЗ «Хлевенская РБ».

За прошедшие трое суток сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 4325 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 19 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 137. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3432 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 70 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.