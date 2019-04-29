Общество

33 минуты назад

Хорошие новости: работаем всего два дня

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#работа #неделя #праздник
Хорошие новости: работаем всего два дня

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе.

В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили о короткой рабочей неделе, которая продлится два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля. Жители России смогут отдохнуть пять дней подряд в связи с празднованием Дня Весны и Труда. Как сообщают «Известия», во вторник рабочий день будет сокращен на один час, так как этот день является предпраздничным.

Эта рабочая неделя так коротка, потому что на среду, 1 мая, выпал День труда, а на 2 и 3 мая были перенесены выходные с 5 и 6 января, которые в 2019 году выпали на субботу и воскресенье, соответственно.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд - с 9 мая по 12 мая включительно.
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#работа #неделя #праздник

Комментарии (1)

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Вася

14 минут назад
А при чем здесь едерастовские флаги на фото
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