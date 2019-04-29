Общество
33 минуты назад
Хорошие новости: работаем всего два дня
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе.
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили о короткой рабочей неделе, которая продлится два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля. Жители России смогут отдохнуть пять дней подряд в связи с празднованием Дня Весны и Труда. Как сообщают «Известия», во вторник рабочий день будет сокращен на один час, так как этот день является предпраздничным.
Эта рабочая неделя так коротка, потому что на среду, 1 мая, выпал День труда, а на 2 и 3 мая были перенесены выходные с 5 и 6 января, которые в 2019 году выпали на субботу и воскресенье, соответственно.
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд - с 9 мая по 12 мая включительно.
Эта рабочая неделя так коротка, потому что на среду, 1 мая, выпал День труда, а на 2 и 3 мая были перенесены выходные с 5 и 6 января, которые в 2019 году выпали на субботу и воскресенье, соответственно.
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд - с 9 мая по 12 мая включительно.
Вася