Происшествия

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Крупная кража из дома стала возможной из-за оставленного в тайнике ключа

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#кража
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Крупная кража из дома стала возможной из-за оставленного в тайнике ключа

28 апреля в Усмани обокрали дом 42-летней женщины. Полицейским она рассказала, что в доме никого не было с 1 по 28 апреля. Когда женщина вернулась, оказалось кто-то зашел в дом, используя оставленный в укромном месте ключ, и украл золотые украшения стоимостью около 50 тысяч рублей.

Следственно-оперативной группой задержана предполагаемая участница преступления – неработающая ранее судимая за совершение аналогичных преступлений 22-летняя гражданка. Установлено, что похищенное имущество она сдала в ломбард, выручив при этом порядка 10 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.


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#кража
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Комментарии (2)

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Стас

52 минуты назад
!!!!, в пятницу пойдем всей семей.
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!!!!

56 минут назад
Ребят Мстители Финал шикарный фильм все в кино!
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