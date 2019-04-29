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Завтра стартует краткосрочная избирательная кампания по выбору главы Липецка

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#глава Липецка #выборы
Завтра стартует краткосрочная избирательная кампания по выбору главы Липецка

Сессия горсовета даст отмашку желающим посоперничать с и.о. мэра Евгенией Уваркиной.

Завтра состоится внеочередная сессия Липецкого городского Совета депутатов.

В повестке сессии - всего два опроса. Они касаются объявления конкурса по отбору кандидатур на должность главы Липецка.

Безусловно, явный фаворит будущего конкурса - и.о. главы Липецка Евгения Уваркина (глава Липецка Сергей Иванов подал заявление о своей досрочной отставке в горсовет 14 марта, и, уходя, назначил свои первым заместителем предпринимательницу Евгению Уваркину). Если пользоваться терминологией скачек, Евгения Уваркина на несколько корпусов ближе к финишу, чем кто-либо из ее пока не известных соперников. Интригой конкурса может стать лишь количество желающих испытать свои силы в отборе кандидатов на вакантную должность мэра.

Согласно ст. 47 Устава Липецка, главу города избирают не на прямых выборах, а в стенах городского Совета депутатов. Конкурсная комиссия, составленная из представителей депутатского корпуса, администрации Липецкой области и общественников, выберет из числа соискателей должности мэра две кандидатуры, которых и представит на сессию городского Совета. Главу города избирают на сессии городского Совета тайным голосованием. Решение об его избрании принимается большинством голосов от установленного числа депутатов. Глава города вступает в должность с момента принятия решения городского Совета о его избрании.

Срок полномочий главы Липецка - 5 лет

Таким образом в Липецке в декабре 2015 года был избран главной города выдвинутый главой региона Олегом Королевым вице-губернатор Сергей Иванов. Кроме него в конкурсную комиссию горсовета заявления на замещение ставшей вакантной после досрочной отставки главы Липецка Михаила Гулевского подали еще 12 человек: завуч 14-й школы Андрей Дашков, депутат горсовета, директор липецкого филиала «Ростелекома» Дмитрий Аверов, доктор исторических наук, доцент Липецкого эколого-гуманитарного института Анатолий Семенов, военный пенсионер Даниил Назаров, депутат областного Совета Владимир Столповский, депутат городского Совета Олег Хомутинников, внесистемный оппозиционер Александр Григорьев, шоумен Василий Шевяков, предприниматели Борис Дмитриевский и Андрей Афанасов, председатель Молодежного городского парламента Евгения Вавилова.


48 1544
#глава Липецка #выборы

Комментарии (48)

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Лазерами он называет

1 минуту назад
Ну и пишите, . Так встань с дивана в сентябре и дай пинка пуделю, а антисемитка сама самоликвидируется.
ответить

Он их просто лично

4 минуты назад
Эти твари, не видал. Этих чуд. Увидит офигеет
ответить

Ну и пишите

5 минут назад
Врио называет народ лазерами-потому что миллионы не заработали. Подопечная оскорбляет людей -называет евреями, ну и прочие похождения.
ответить

А кто возразил?

5 минут назад
Вася, А в ответ тишина.Рабы -немы!
ответить

Никакого толка не будет

6 минут назад
Один, едерастов надо менять в сентябре. Вот тогда толк будет
ответить

Эти твари

6 минут назад
Он не сказочный, его коллеги! Он сам о них так высказался в послании.
ответить

Вася

7 минут назад
А кто выбирал, . Их выбирали учителя из избиркомов и низкая явка на выборах.
ответить

Йорш-нарисованная страна

8 минут назад
Песня!
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Такие как Миша Щербаков

8 минут назад
Эту систему он строит 20 лет, юра Божко-воры на местах так сказать,
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Ты сказочный долбодятел еб

8 минут назад
Коевцов, они все едерасты. Их никого не посадили .
ответить
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