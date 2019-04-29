Завтра стартует краткосрочная избирательная кампания по выбору главы Липецка

Сессия горсовета даст отмашку желающим посоперничать с и.о. мэра Евгенией Уваркиной.

Завтра состоится внеочередная сессия Липецкого городского Совета депутатов.



В повестке сессии - всего два опроса. Они касаются объявления конкурса по отбору кандидатур на должность главы Липецка.



Безусловно, явный фаворит будущего конкурса - и.о. главы Липецка Евгения Уваркина (глава Липецка Сергей Иванов подал заявление о своей досрочной отставке в горсовет 14 марта, и, уходя, назначил свои первым заместителем предпринимательницу Евгению Уваркину). Если пользоваться терминологией скачек, Евгения Уваркина на несколько корпусов ближе к финишу, чем кто-либо из ее пока не известных соперников. Интригой конкурса может стать лишь количество желающих испытать свои силы в отборе кандидатов на вакантную должность мэра.



Согласно ст. 47 Устава Липецка, главу города избирают не на прямых выборах, а в стенах городского Совета депутатов. Конкурсная комиссия, составленная из представителей депутатского корпуса, администрации Липецкой области и общественников, выберет из числа соискателей должности мэра две кандидатуры, которых и представит на сессию городского Совета. Главу города избирают на сессии городского Совета тайным голосованием. Решение об его избрании принимается большинством голосов от установленного числа депутатов. Глава города вступает в должность с момента принятия решения городского Совета о его избрании.



Срок полномочий главы Липецка - 5 лет



Таким образом в Липецке в декабре 2015 года был избран главной города выдвинутый главой региона Олегом Королевым вице-губернатор Сергей Иванов. Кроме него в конкурсную комиссию горсовета заявления на замещение ставшей вакантной после досрочной отставки главы Липецка Михаила Гулевского подали еще 12 человек: завуч 14-й школы Андрей Дашков, депутат горсовета, директор липецкого филиала «Ростелекома» Дмитрий Аверов, доктор исторических наук, доцент Липецкого эколого-гуманитарного института Анатолий Семенов, военный пенсионер Даниил Назаров, депутат областного Совета Владимир Столповский, депутат городского Совета Олег Хомутинников, внесистемный оппозиционер Александр Григорьев, шоумен Василий Шевяков, предприниматели Борис Дмитриевский и Андрей Афанасов, председатель Молодежного городского парламента Евгения Вавилова.





