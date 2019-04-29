Собаководы бьют тревогу: в лесополосе нашли колбасу с таблетками

Непонятное лакомство обнаружили рядом с парком.

Липчанка Людмила Саввина бьет тревогу в соцсетях. Она обнаружила странное угощение для собак и кошек во время прогулки: «Новолипецк!!!!! Всем, кто гуляет с собаками!!!! Найдено в лесу на дороге вдоль газопровода со стороны парка НЛМК».Пост липчанки не остался без отклика пользователей соцсетей: «Была докторская, стала любительская», «Витамины, наверное», «Не первый год у нас "добрые" люди подкармливают собак отравой».Стоит отметить, что 17 апреля специалистами ОГБУ «Левобережная участковая ветеринарная лечебница» в парке "Металлургов", лесополосе граничащей с улицами Березовая и Боровая, по улицам Лесопарковое хозяйство и Фурманова, была проведена раскладка оральной вакцины против бешенства для иммунизации безнадзорных (бродячих) животных. Эти вакцины выглядят иначе, не так, как то, что нашла во время прогулки липчанка.