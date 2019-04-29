Общество
сегодня, 09:11
Собаководы бьют тревогу: в лесополосе нашли колбасу с таблетками
Непонятное лакомство обнаружили рядом с парком.
Липчанка Людмила Саввина бьет тревогу в соцсетях. Она обнаружила странное угощение для собак и кошек во время прогулки: «Новолипецк!!!!! Всем, кто гуляет с собаками!!!! Найдено в лесу на дороге вдоль газопровода со стороны парка НЛМК».
Пост липчанки не остался без отклика пользователей соцсетей: «Была докторская, стала любительская», «Витамины, наверное», «Не первый год у нас "добрые" люди подкармливают собак отравой».
Стоит отметить, что 17 апреля специалистами ОГБУ «Левобережная участковая ветеринарная лечебница» в парке "Металлургов", лесополосе граничащей с улицами Березовая и Боровая, по улицам Лесопарковое хозяйство и Фурманова, была проведена раскладка оральной вакцины против бешенства для иммунизации безнадзорных (бродячих) животных. Эти вакцины выглядят иначе, не так, как то, что нашла во время прогулки липчанка.
Пост липчанки не остался без отклика пользователей соцсетей: «Была докторская, стала любительская», «Витамины, наверное», «Не первый год у нас "добрые" люди подкармливают собак отравой».
Стоит отметить, что 17 апреля специалистами ОГБУ «Левобережная участковая ветеринарная лечебница» в парке "Металлургов", лесополосе граничащей с улицами Березовая и Боровая, по улицам Лесопарковое хозяйство и Фурманова, была проведена раскладка оральной вакцины против бешенства для иммунизации безнадзорных (бродячих) животных. Эти вакцины выглядят иначе, не так, как то, что нашла во время прогулки липчанка.
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