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Собаководы бьют тревогу: в лесополосе нашли колбасу с таблетками

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#отрава #собаки #вакцина
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Собаководы бьют тревогу: в лесополосе нашли колбасу с таблетками

Непонятное лакомство обнаружили рядом с парком.

Липчанка Людмила Саввина бьет тревогу в соцсетях. Она обнаружила странное угощение для собак и кошек во время прогулки: «Новолипецк!!!!! Всем, кто гуляет с собаками!!!! Найдено в лесу на дороге вдоль газопровода со стороны парка НЛМК».



Пост липчанки не остался без отклика пользователей соцсетей: «Была докторская, стала любительская», «Витамины, наверное», «Не первый год у нас "добрые" люди подкармливают собак отравой».

Стоит отметить, что 17 апреля специалистами ОГБУ «Левобережная участковая ветеринарная лечебница» в парке "Металлургов", лесополосе граничащей с улицами Березовая и Боровая, по улицам Лесопарковое хозяйство и Фурманова, была проведена раскладка оральной вакцины против бешенства для иммунизации безнадзорных (бродячих) животных. Эти вакцины выглядят иначе, не так, как то, что нашла во время прогулки липчанка.

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42 2427
#отрава #собаки #вакцина
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Комментарии (42)

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Почему собаководы

46 секунд назад
переживают по поводу колбасы с закладками? Ведь у них всех выдрессированные питомцы. А такая собака никогда не притронется к чужой еде.
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1

5 минут назад
Я понимаю так - если собаку воспитывает человек, она живет по законам человека. Если дикая стая - по законам дикой стаи. Животным в городе - да (для человека). Диким стаям в городе - нет (даже если обитатели этих тай возомнили себя людьми, и такое бывает).
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гость

5 минут назад
Правда, как верно подмечено
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Житель

10 минут назад
Живу на новолипецке.Всегда еду остатки со стола относим с детьми собачкам,подкармливаем.А это психичкски нездоровые люди могут травить
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на заметку

16 минут назад
1 факт - прямо у ворот и внутри двора Облгаза (на выезде из Липецка) пара тройка огромных собак живет, ходят спят свободно. Что за бред? 2-й факт - за Макдональдсом Европа, за Европой киоск металл, буквально за ним и между забором 4-5 уже больших щенят, очень радостные. Заберите кто-нибудь, не дайте отравить.
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1

19 минут назад
Разобрали бы себе домой защитники всех собачек и не было бы безнадзорных животных. А так все добренькие за чужой счет.у нас иногда люди живут хуже собак и всем пофигу. А тут - собаченьки!!! Обожествление животных - неоязычество городское. Человек - венец творения.и пока не все люди живут достойно, о какой зоозащите может идти речь?
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Фобос

30 минут назад
а КАК назначают ДИРЕКТОРАМИ парков , есть информация ? C помощью КОРРУПЦИИ или за КРАСИВЫЕ ГЛАЗЁНКИ ?
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Фобос

32 минуты назад
Правда а кто МЕШАЕТ , урны по 200 литров , или целые КОНТЕЙНЕРЫ мусорные поставить в ПАРКЕ ? КОРРУПЦИЯ ?
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Помпадур

32 минуты назад
Согласна. Давно пора создать организацию "социальной безопасности граждан ", которая будет заниматься отловом, отстрелом бродячих стай собак, бешеных животных. Организация, которая могла бы принимать заказы граждан платно.
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Фобос

33 минуты назад
Правда УРНЫ стоят ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ , это также ЛИПЧАНЕ виноваты ?
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