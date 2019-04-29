Студии в Липецке подорожали на 9,3%

За малогабаритное жилье просят примерно 1 138 892 рубля.

Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» оценили динамику цен на квартиры площадью до 32 квадратных метров в крупных городах России. Студии и небольшие по площади «однушки» за последние 12 месяцев, с апреля 2018 года, выросли в цене на 10,6%. Средняя малогабаритная «однушка» по стране стоит 1,7 млн рублей.



Стоимость малогабаритного жилья в Липецке подросла на 9,3%. Студии, в среднем, предлагают по 1 138 892 рубля. По стоимости малогабаритного жилья Липецк оказался 58 месте по стране. Самые высокие цены на мини-квартиры среде регионов Центрального Черноземья оказались в Белгороде. С ростом предложения на 10,9%, до 1 960 929 рублей, город занял 14 строчку.



Самые дорогие студии находятся в Москве и стоят в среднем 6,5 млн рублей. На 21−23% квартиры этого формата подорожали в Воронеже, Хабаровске, Красноярске, Туле, Московской области и Брянске. От 15% до 20% – в Новосибирске, Набережных Челнах, Томске, Владивостоке, Перми и Вологде.



Понижение цены наблюдается лишь в 10 городах из 68. Причем за рамки погрешности вышли только четыре: Нижний Тагил (–10,8%), Владикавказ (–10,1%), Тольятти (–7,2%) и Кемерово (–5,8%). Все это говорит о том, что компактные студии и квартиры по-прежнему супервостребованы, резюмируют эксперты.