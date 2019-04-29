Общество
33 минуты назад
«Впавший в кому» пациент приемного покоя оказался пьян
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Ролик из больницы возмутил липчан.
Накануне в социальных сетях появился видеоролик, снятый в приемном покое больницы «Скорой помощи». Посетитель больницы снял мужчину, лежащиего на кушетке. Тот громко стонал и что-то неясно бормотал. Видео автор снабдил следующим комментарием: «Так работает наша поликлиника ( 8 мкр): человек лежал и звал о помощи целый час , пока он не впал в кому, только тогда ему оказали какую-то помощь».
Как удалось выяснить GOROD48, в кому этот пациент не впал. Мужчину доставили в дежурную больницу с тяжелым алкогольным опьянением. До того, как пациента начали снимать на видео, он уже был полностью осмотрен и обследован врачами. Его состояние не вызывало опасений. Пациент лежал на кушетке и ждал машину, которая затем отвезла его в стационарное отделение наркологического диспансера. Там им занялись профильные специалисты.
Как удалось выяснить GOROD48, в кому этот пациент не впал. Мужчину доставили в дежурную больницу с тяжелым алкогольным опьянением. До того, как пациента начали снимать на видео, он уже был полностью осмотрен и обследован врачами. Его состояние не вызывало опасений. Пациент лежал на кушетке и ждал машину, которая затем отвезла его в стационарное отделение наркологического диспансера. Там им занялись профильные специалисты.
7 1126
Викторм
Викторм
Л
Викторм
Аnimal planet
липчанка
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