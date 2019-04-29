Общество

33 минуты назад

«Впавший в кому» пациент приемного покоя оказался пьян

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#медицинская помощь
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«Впавший в кому» пациент приемного покоя оказался пьян

Ролик из больницы возмутил липчан.

Накануне в социальных сетях появился видеоролик, снятый в приемном покое больницы «Скорой помощи». Посетитель больницы снял мужчину, лежащиего на кушетке. Тот громко стонал и что-то неясно бормотал. Видео автор снабдил следующим комментарием: «Так работает наша поликлиника ( 8 мкр): человек лежал и звал о помощи целый час , пока он не впал в кому, только тогда ему оказали какую-то помощь».



Как удалось выяснить GOROD48, в кому этот пациент не впал. Мужчину доставили в дежурную больницу с тяжелым алкогольным опьянением. До того, как пациента начали снимать на видео, он уже был полностью осмотрен и обследован врачами. Его состояние не вызывало опасений. Пациент лежал на кушетке и ждал машину, которая затем отвезла его в стационарное отделение наркологического диспансера. Там им занялись профильные специалисты.
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#медицинская помощь
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Комментарии (7)

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Викторм

2 минуты назад
Да. Массовое поступление - это очень неприятный жесткач....
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Викторм

3 минуты назад
Вообще, приемник восьмого - место, по-своему уникальное. Я, когда в начале 90-х там работал, не ржать не мог. У нас там для таких "пациентов" даже комната была специальная выделена. "Трезвяк" мы её звали. В урожайный день (по праздникам) до семи-восьми таких страдальцев к утру набиралось.... :-)
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Л

7 минут назад
Те врачи и медсестры, которые там работают, это герои. Кого только не привозят и пьяных и бомжей и вшивых.... После страшных аварий привозят людей и работники их спасают. Благодарите, что есть куда обратиться с экстренной ситуации. И не лейте грязь
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Викторм

7 минут назад
Как обычно, очередной навальнёнок попытался хайп поймать. Как обычно для них, совершенно бездарно и по-дурацки... :-)
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Аnimal planet

9 минут назад
Автор,тебе заняться нечем? Нечего вообще всякую пьянь по больницам развозить,отвлекают врачей от работы.
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липчанка

20 минут назад
трезвая подруга ждала перевозку в профильную клинику (дежурную больницу) неврологическое отделение 6с больницы 8 мкр в больницу такторного, 2,5 часа "обследованная" , без медпомощи, в коридоре на каталке
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---

24 минуты назад
оператора бы на кожаааный за дезинформацию.
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