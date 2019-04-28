На Соколе отрегулировали цены на овощи при помощи административного ресурса

28 апреля в Управление потребранка и ценовой политики администрации Липецкой области поступило обращение от жителя района Сокол по вопросу высоких цен на овощи, а именно свежие огурцы и помидоры. О данном факте информация незамедлительно передана в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», в отдел мониторинга цен и информационно-аналитического наблюдения, сотрудники которого ведут работу и в выходные дни.





С руководством данных торговых предприятий проведена беседа по выяснению причин сложившегося максимального уровня цен на томаты и огурцы. В ходе проведенной работы, все руководители овощных палаток приняли решение об изменении ценовой политики формирования розничных цен путем снижения торговых надбавок. В результате розничные цены были снижены:



- на огурцы среднеплодные с 140,00 руб./кг до 100,00 руб/кг; огурцы пупырчатые с 170,00 руб./кг до 140,00 руб./кг, соответственно;



- на томаты свежие с 180,00 руб./кг до 150,00 руб./кг.





Как сообщили в Агентстве, специалистами учреждения незамедлительно был совершен выезд на территорию Сокольского рынка, где проведен мониторинг цен на свежие огурцы и томаты. На момент обследования Сокольский универсальный рынок не работал в связи с выходным днем, однако в близрасположенных палатках с овощами факт высоких цен на вышеуказанные овощи действительно подтвердился. В некоторых палатках осуществляющих торговлю зафиксированы максимальные цены на огурцы свежие от 140,00 руб./кг до 170,00 руб./кг и томаты свежие - от 180,00 руб./кг до 250,00 руб./кг.С руководством данных торговых предприятий проведена беседа по выяснению причин сложившегося максимального уровня цен на томаты и огурцы. В ходе проведенной работы, все руководители овощных палаток приняли решение об изменении ценовой политики формирования розничных цен путем снижения торговых надбавок. В результате розничные цены были снижены:- на огурцы среднеплодные с 140,00 руб./кг до 100,00 руб/кг; огурцы пупырчатые с 170,00 руб./кг до 140,00 руб./кг, соответственно;- на томаты свежие с 180,00 руб./кг до 150,00 руб./кг.