Общество

18 минут назад

На Соколе отрегулировали цены на овощи при помощи административного ресурса

1 138
#торговля #рынок
На Соколе отрегулировали цены на овощи при помощи административного ресурса

28 апреля в Управление потребранка и ценовой политики администрации Липецкой области поступило обращение от жителя района Сокол по вопросу высоких цен на овощи, а именно свежие огурцы и помидоры. О данном факте информация незамедлительно передана в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», в отдел мониторинга цен и информационно-аналитического наблюдения, сотрудники которого ведут работу и в выходные дни.

Как сообщили в Агентстве, специалистами учреждения незамедлительно был совершен выезд на территорию Сокольского рынка, где проведен мониторинг цен на свежие огурцы и томаты.  На момент обследования Сокольский универсальный рынок не работал в связи с выходным днем, однако в близрасположенных палатках с овощами факт высоких цен на вышеуказанные овощи действительно подтвердился. В некоторых палатках осуществляющих торговлю зафиксированы максимальные цены на огурцы свежие от 140,00 руб./кг до 170,00 руб./кг и томаты свежие - от 180,00 руб./кг до 250,00 руб./кг. 

С руководством данных торговых предприятий проведена беседа по выяснению причин сложившегося максимального уровня цен на томаты и огурцы. В ходе проведенной работы, все руководители овощных палаток приняли решение об изменении ценовой политики формирования розничных цен путем снижения торговых надбавок. В результате розничные цены были снижены: 

- на огурцы среднеплодные с 140,00 руб./кг до 100,00 руб/кг;  огурцы пупырчатые с 170,00 руб./кг до 140,00 руб./кг, соответственно;
 
- на томаты свежие с 180,00 руб./кг до 150,00 руб./кг.


1 138
#торговля #рынок

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель

8 минут назад
В очко загнать кирею этот огурец.
ответить

Еще в рубрике

В Липецком районе град шел стеной
#град
8
В Липецком районе град шел стеной

сегодня, 15:45

Общество
Вместо клумбы у дома на улице Космонавтов появится парковка?
#благоустройство #разрушение
45
Вместо клумбы у дома на улице Космонавтов появится парковка?

сегодня, 13:43

Общество
В Хлевенском районе выпал град
#град #дождь
12
В Хлевенском районе выпал град

сегодня, 12:55

Общество
В Липецке ожидается гроза
#гроза
38
В Липецке ожидается гроза

сегодня, 12:01

Общество
Делегацию липчан с Благодатным огнём встречали уже у трапа самолёта
#Благодатный огонь
Делегацию липчан с Благодатным огнём встречали уже у трапа самолёта

сегодня, 01:05

Общество
Липчане получили Благодатный огонь одними из первых
#Благодатный огонь
Липчане получили Благодатный огонь одними из первых

вчера, 22:51

Общество