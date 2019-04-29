Доброе утро, Липецк!

Сегодня 29 апреля 2019 года. Послезавтра - Первомай.

День в истории



Сегодня международный день танца. И мы даже догадываемся, почему это так: в этот день в 1884 году Оксфордский университет согласился допускать женщин-студентов к экзаменам, они и ну плясать от радости. Кто чечетку, кто вприсядку…

Еще один повод отплясывать предоставил в 1913 году всему миру американец шведского происхождения, инженер-электрик Гидеон Сундбек – он запатентовал застежку-молнию. Со временем «змейку», или как ее еще красиво назвали, «фермуар» стали использовать во всех мыслимых предметах одежды и обуви. Плохие танцоры, правда, были недовольны: они этой молнией вечно умудрялись что-нибудь защемить…



Музыкальная пауза



Если перевести на русский язык ее настоящую фамилию, получится нечто вроде «Толстякова». Но она эту фамилию откинула и для сцены оставила только первое из своего двойного имени. В школьные годы она была круглой отличницей и серьезно занималась балетом, а потом сделала головокружительную карьеру поп-звезды и а наши дни еще никто не смог перебить ее титула самой коммерчески успешной исполнительницы в истории. И недавно она выпустила новый клип. Дай Боже всякому так зажигать после 60 лет.







Липчанам придется доставать пуховики обратно



А вот рано было одеваться в шорты и майки-алкоголички! По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем составит от 11 до 16 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем от 12 до 14 градусов тепла.





Транспорт



В столь ранний час липчане уже спешат по делам: в короткую рабочую неделю очень мало времени, а забот не убавилось. Изучаем карту, ориентируемся на дорожную обстановку.







Ремонт обесточит жилища

Для начала послушайте, какие смелые бывают люди. Был такой советский врач-хирург Михаил Рогозов. Так он однажды сам (!) себе сделал операцию по удалению воспалившегося аппендикса. Потому что он находился тогда в экспедиции в Антарктиде, и ему просто не на кого было больше рассчитывать, остальные были не врачи. Он сам делал надрез и все прочее, а белые от напряжения ассистенты держали зеркало, чтобы ему было видно. А было ему в ту пору всего 27 лет. Теперь, когда вы это узнали (или вспомнили), вы поймете, что временное отключение света или воды – это просто мелочи жизни.



Сегодня в связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

с 09:00 до 17:00 по ул.Стасова, ул.Третьякова, ул.Брюллова, ул.Белорусская, ул.Арсеньева, ул.Баумана, пер.Космический, СНТ «Сокол-2»;;

с 09:00 до 16:00 в СНТ «Спутник», СНТ «Горняк», СНТ «Горняк-1», СНТ Дачный-1,СНТ-Дачный-2 ,СНТ Металлург-3, а также по ул.Нектарная , Фиалковая , Черешневая ,Ивовая , Лозовая , Грушевая ,Ореховая.

В связи с производством ремонтных работ 29 апреля с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

по ул. Писарева, 37; ул. Ярославская, 13, 19; ул. Светлова, 29,31, 31а; Частный сектор: ул. Железногорская, ул. Добровская, ул. Артема, ул. Патриотическая, ул. Бурлакова, ул. Ярославская, ул. Светлова, ул. Тихая, ул. Писарева, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная.



Тем временем



Юрий Лоза в очередной раз взял на себя роль правдоруба. Ни с кем не сюсюкается мужчина, вот что ценно. Интернет гудит от возмущения: дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала победительницей проекта «Голос. Дети», не имея на то никаких оснований, кроме того, что родилась в семье, у которой в санузлах стоят золотые унитазы. Многие звезды шоу-бизнеса прячут глаза: как-то стремно говорить в глаза очень богатым людям, что они вконец зарвались. А вот Юрий Лоза взял и отвел душу, за всех.



Прямо вот так взял и выпалил: «Они не подумали, что на неё ополчатся собратья по цеху и в итоге испортят ей всю дальнейшую карьеру. А вот подумать о том, что при её средних музыкальных способностях из неё мог бы выйти неплохой дизайнер или переводчик, родители могли бы. А теперь им приходится только прятаться от публики и отключаться от всех сетей».



А потом Лоза добавил следующее: «Я считаю, что конкурсов среди детей вообще не должно быть. Это негативно сказывается не только на их психике, но и на развитии их дальнейшей музыкальной карьеры. Ребёнок, особенно талантливый, оказывается безоружен против натиска амбиций и соревновательного духа. Ему нечего противопоставить, кроме собственных умений и навыков, а в систему оценки при этом могут быть вовлечены совершенно непонятные для него факторы, такие как связи, протекция, деньги...» Нам ничего не остается, как аплодировать Юрию Лозе стоя. Прав. Сто раз прав.

Итак, это новый день, Липецк, это новые события! Читай обо всем, что происходит в области, на страницах GOROD48!







