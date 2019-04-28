В поселке ЛТЗ третью неделю из водопроводного колодца течет вода

Как сообщают читатели GOROD48, на ул. 6-й Гвардейской дивизии, у дома 8 вода из колодца уже третью неделю течёт вода.



"Делали заявку. Приезжали слесари ЛГЭК. Откачали воду, посмотрели и уехали. Вода все так же течёт. Плюс колодец оставили открытым. Как бы до беды не дошло и кто-нибудь не провалился", переживают тракторозаводчане.