Происшествия

сегодня, 19:40

В поселке ЛТЗ третью неделю из водопроводного колодца течет вода

3 460
#коммунальная авария
В поселке ЛТЗ третью неделю из водопроводного колодца течет вода
Как сообщают читатели GOROD48, на ул. 6-й Гвардейской дивизии, у дома 8 вода из колодца уже третью неделю течёт вода. 

"Делали заявку. Приезжали слесари ЛГЭК. Откачали воду, посмотрели и уехали. Вода все так же течёт. Плюс колодец оставили открытым. Как бы до беды не дошло и кто-нибудь не провалился", переживают тракторозаводчане.
3 460
#коммунальная авария

Комментарии (3)

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Гость

29 минут назад
На танке на кольце посередине дороги лужа на асфальте уже месяц течёт и ничего все хорошо только когда паследний морозы были замёрзла немного дорога а так все у нас хорошо
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Ужас

58 минут назад
На диком из колодца гавно течёт, и никому дело нет!!!
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Ужас

59 минут назад
На диком из колодца равно течёт, и никому дело нет!!!
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