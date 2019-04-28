Общество

37 минут назад

В Липецком районе град шел стеной

2 921
#град
2
В Липецком районе град шел стеной

Непогода продолжает бушевать в Липецкой области. Впрочем, до самого Липецка ни гроза, ни град пока не дошли.

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Как сообщал GOROD48, сегодня в Хлевенском районе выпал крупный град.

Приходят сообщения о ливнях и граде и из Липецкого района. Так, по словам очевидцев, приславших видео, сегодня в селе Крутогорье сильный ливень сопровождался мощным градом, который, буквально "шел стеной". Куски льда достигали 1 см. в диаметре.
2 921
#град
2

Комментарии (2)

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Викторм

12 минут назад
Путин Воскресе:-" Воистину Воскресе "!.
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Чистая Правда

22 минуты назад
так вот она стена, которую еще не в силах превозмочь
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