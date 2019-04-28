Общество
37 минут назад
В Липецком районе град шел стеной
Непогода продолжает бушевать в Липецкой области. Впрочем, до самого Липецка ни гроза, ни град пока не дошли.
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Как сообщал GOROD48, сегодня в Хлевенском районе выпал крупный град.
Приходят сообщения о ливнях и граде и из Липецкого района. Так, по словам очевидцев, приславших видео, сегодня в селе Крутогорье сильный ливень сопровождался мощным градом, который, буквально "шел стеной". Куски льда достигали 1 см. в диаметре.
Приходят сообщения о ливнях и граде и из Липецкого района. Так, по словам очевидцев, приславших видео, сегодня в селе Крутогорье сильный ливень сопровождался мощным градом, который, буквально "шел стеной". Куски льда достигали 1 см. в диаметре.
Викторм
Чистая Правда