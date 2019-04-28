Вместо клумбы у дома на улице Космонавтов появится парковка?

В Липецке еще на один «зеленый островок» может стать меньше

В редакцию обратили жители дома 16/1 по ул. Космонавтов: «В субботу, утром, мы увидели строительную технику и рабочих, которые сносили большую клумбу возле нашего дома. Владелец нежилого помещения решил сделать на месте клумбы парковку. Никаких разрешений от Администрации Липецка у рабочих не было. Пока нам удалось приостановить беспредел. Специально начали эти работы в выходной день, когда многие жители уезжают и заняты приготовлением к празднику. А также невозможно позвонить в вышестоящие органы».