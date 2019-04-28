Общество

сегодня, 13:43

Вместо клумбы у дома на улице Космонавтов появится парковка?

7 549
#благоустройство #разрушение
Вместо клумбы у дома на улице Космонавтов появится парковка?

В Липецке еще на один «зеленый островок» может стать меньше

В редакцию обратили жители дома 16/1 по ул. Космонавтов: «В субботу, утром,  мы увидели строительную технику и рабочих, которые сносили большую клумбу возле нашего дома. Владелец нежилого помещения решил сделать на месте клумбы парковку. Никаких разрешений от Администрации Липецка у рабочих не было. Пока нам удалось приостановить беспредел.  Специально начали эти работы в выходной день, когда многие жители уезжают и заняты приготовлением к празднику. А также невозможно позвонить в вышестоящие органы».
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#благоустройство #разрушение

Комментарии (7)

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Правильно сделал!

14 минут назад
Да вы задолбала уже со своими клумбами, цветочками и всяким мусором. Нравится зелень, езжайте в лес и живите там. В городе должны быть парковки.
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Имею автомобиль

24 минуты назад
Да, иногда бывает негде поставить машину, но это не значит, что надо везде строить парковки. Город загазован основательно. А автовладельцам нужно не только о себе думать, но и о жителях домов, о детях, которым уже негде играть. Действительно во дворах уже дышать нечем, и окна в жару не откроешь. Почему автовладельцы думают только о своем удобстве? И на клумбы и на газоны машины ставят. Лень лишние что метров пройти. Ну а уж вырубать и красть деревья, что бы автопарковку устроить это уж ни в какие ворота не лезет. За это судить надо
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,Молодцы люди

27 минут назад
отстаивайте свои интересы и права до конца! Не давайте осуществляться беспределу под руководством лысого кассира и бизнесвумэнши скороваркиной. Они в свои мюнхены срулят, а нам тут жить! Дадим все дружно пинка через 4 месяца йедреснёвым засланцам!
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Неделина 23

34 минуты назад
У нас за домом тоже был небольшой скверик,но с того года деревья стали пропадать.На их месте появилась парковка жителей дома 19.Теперь мы нюхаем вонь от авто хитрожопых соседей.Около своего дома они почему-то парковку не устраивают.
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Липчанин

49 минут назад
Нам нужны парковки.Автомобили,на которых мы ездим в Карусель за пивом и едой,должны стоять возле окна нашего дома в постоянной готовности.Зачем нам деревья и газоны ,от них одна грязь.Липецк должен быть весь заасфальтирован.
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Джеймс

55 минут назад
Делают что хотят. За бабло готовы весь город вместе с жителями в асыальт закатать
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Влад

сегодня, 13:53
Это автохамы-они готовы парковать свой драндулет хоть на клумбе, хоть на могиле! Гоните их всех в шею! Они не понимают по хорошему
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