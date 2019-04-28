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Еще шесть человек с затонувшего в Финском заливе катера переданы врачам

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Еще шесть человек с затонувшего в Финском заливе катера переданы врачам

Ранее сообщалось о передаче двух человек медикам

Спасатели МЧС доставили на берег еще шесть человек с затонувшего в Финском заливе катера и передали их врачам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее на берег были доставлены двое спасенных. "На текущий момент на берег доставлены остальные шесть человек, которых удалось спасти в Финском заливе после того, как затонул катер. Они также переданы врачам скорой помощи", - сказал представитель ведомства. Поиски еще одного человека продолжаются.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту инцидента с катером возбуждено уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение смерти)", - говорится в сообщении пресс-службы.

27 апреля в 21:30 мск в МЧС поступило сообщение, что в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге у Канонерского острова маломерный катер, на борту которого находились девять человек, потерял ход и начал тонуть. Прибывшие спасатели подняли из воды восемь человек,сообщает ТАСС.

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