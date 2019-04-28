Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с известным китайским актером Джеки Чаном

Как сообщает в воскресенье, 28 апреля, пресс-служба президента республики, в рамках встречи бывший глава государства отметил значимую роль актера в мировом кинематографе.

«Я очень рад встретиться с такой знаменитостью. Вы популярны во всем мире», — сказал Назарбаев.

Джеки Чан, в свою очередь, рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.

19 марта Нурсултан Назарбаев, стоявший во главе государства более 25 лет, сложил полномочия, пишут "Известия".