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Французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на AFP.
«После 122 дней и 9 часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!», — сообщил путешественник.
Корабль-бочка Савена представляет собой цилиндрический контейнер длинной в 3 м и шириной в 2,10 м. Паруса у бочки нет. Судно изготовлено из толстой фанеры. Его вес — 450 кг. Внутри — койка, небольшая кухня, а также столик для морских карт и навигационного оборудования, сообщают "Известия".